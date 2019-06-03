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今日 12:40 香港財經 港股直擊 重要通告

領展全年每基金分派升9%

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領展(00823)公布，截至3月底止全年可分派總額57.23億元，按年增5.38%。

每基金單位末期分派140.55仙，按年增加9.57%，連同中期分派130.62仙，全年每基金單位分派增加8.56%至271.17仙。

今年3月底，領展收市價91.8元。連同每基金單位分派計算，領展全年度總回報41%，分派回報率3%。

期內，收益100.37億元，按年增0.14%；物業收入淨額76.89億元，升0.34%。

投資物業組合方面，包括香港的發展中物業及內地物業的估值達2184.96億元，按年增加7.59%。每基金單位資產淨值升7.73%至89.48元。

領展表示，期內完成11個資產提升項目，其中7個於下半年度完成，所有於下半年度已完成項目均達到高於15%的投資回報目標。此外，期內達成3項重大的物業交易，包括收購位於北京的京通羅斯福廣場、於3月完成出售12項物業，以及收購深圳怡景中心城。

展望未來，領展管理層有意將之前出售物業產生的資本繼續返還給各基金單位持有人，在市場條件和法規允許下屬意回購約6000萬個基金單位。

領展又指，未來數年領展業務將面臨重重難關，尤其是香港的經營成本，不斷上漲將是一關鍵問題，公用事業收費及環境相關徵費持續增加亦令問題惡化；加上法定最低工資不斷上調，預料未來數年勞工成本將會上升。而香港的土地供應將繼續受到嚴格控制及管理，所引致的後果最終會影響消費意欲。另外，領展制定了「2025願景」，是首次為各業務範疇制定一系列期望於未來數年內達成的目標。

下載港交所通告原文

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