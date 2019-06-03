即巿股評 港股直擊

上周五本欄又出「號外版」，話「下周一再插至26700點話，我會流晒口水，加注買。」今日上晝果然26800重貨牛都殺埋，恒指低位暫時係26735，14天RSI曾跌至24.3，相當吸引。我今早趁恒指一度反彈減了些少上周五買入的(60926)，之後見掉頭再插百幾點，我又再儲番，此證25548點收回，有20倍槓桿，今年底到期。恒指短期具體oversold到哪個位不易估，但肯定在嚴重超賣下，反彈500點以上絕對不難。

口痕戰友猛話好想美股快啲再大插，話到時逼到特朗普軟化，要同中方恢復貿談。我勸這些戰友勿太天真，特朗普的談判技巧永遠是「懦夫博弈」，極限施壓逼迫對手在不利的位置趕緊簽署協定。美股大跌，特朗普可以催迫美聯儲盡快減息半厘，至於在中美貿談下一步棋怎行，會否將餘下三千億美元中國貨都加徵關稅，就取決將於6月18日宣布競選連任的特朗普，如何掌握美國選民是否高度支持佢所謂的「美國優先政策」，如果那些不會做民調的選民繼續支持特朗普，那當然唔會咁快同中方有偈傾。

那邊廂，中國在行動上及姿態上還以顏色，既然在貿談涉及不能妥協的「主權條件」，習大亦不會急於跟美方達成任何協議，重蹈當年日本簽「廣場協議」之覆轍。短期而言，肯定中美都是輸家，中國企業唯有在減稅降費下，頂住一下盈利下行壓力。

不過作為trader甚至係基金經理，都唔適宜對後市，特別係政治市有太強烈的看法。記住太有view好危險，信念與固執乃一線之差，很容易會削弱應變力。

羅崇博 (杜比)