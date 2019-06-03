即巿股評 港股直擊

星期日(6月2日)凌晨3點，你喺度做緊乜？我就一個人霸住張雙人床瞓到應該同隻死豬無分別，而本身瞓喺我隔離嘅老爺就一早校定02：48嘅鬧鐘，爬起身睇歐聯決賽，支持佢鍾意嘅利物浦。朝早醒瞓我問佢結果如何，佢就忽然上身咁款，手舞足蹈咁話：零比二呀！利物浦贏咗呀！賬面上我當然會同佢一齊講句：好嘢！枱底下，我想講對一個曾幾何時以為祖雲達斯係一個人名嘅人嚟講，呢句「好嘢！」都真係純粹陪高興一下；可能嗰種興奮度同「呢頭買隻熊仔，嗰頭即食十格」咁興奮掛。

不過呢種即食十格嘅day trade都真係買少見少，雖則話「五月窮」買熊仔好禾味啫，但見到嗰條歷時一個月嘅「下降通道」，去到月尾都驚佢會一個唔該作技術反彈，所以5月下半個月基本上都係採且戰且走策略，入唔到市都唔會硬要入，就好似上個星期五(5月31日)揀咗隻恒指熊(65014)出嚟，但等足成個下半場，恒指5分鐘圖都係keep住處超賣位，咁叫人點落場呢？

依家10點17分，恒指開市升8點後上上落落，到依家跌56點，做緊26844點，日線圖上見恒指本身喺上個星期築起一條「長方形」出嚟，但上星期五恒指粒陰燭跌穿「長方形」，今日繼續處於「長方形」以下水平之餘，日線圖上似乎想再築起新一條嘅「下降通道」，最壞嘅情況會唔會落返去補今年1月9日個上升裂口(25960至26192點)？唔係無可能架喎，望住月曆數，6月份有19個交易日，而恒指現價同呢個裂口低都只係爭1000點到，1000/19=52.63，即係話如果大市平均每日跌52多啲嘅話，一個月之後就已經可以補完年頭呢個裂口。

數就咁計啫，事實個市唔會咁平均咁落架嘛；不過關鍵在於牛熊證街貨，邊度貨多貨重，個市就大多數會傾向嗰一邊。依家見到恒指牛熊證街貨圖下方最貼價牛證係26800至26899點，呢度有相當於833張期指，望望電視原來依家10點28分，恒指跌過百點，見到做緊26798點，即係話呢一層已經無晒；即係26700至26799點呢度「榮升」為最貼價牛證，呢度有相當於698張期指，再落多兩層都仲有唔少街貨喺度。

至於上方熊證最貼價嘅係27200至27299點，呢度有76張期指，少都算，仲要同現價都有成500點嘅差距。恒指熊(65576)， 收回價27189點，槓桿比率約45.49倍好明顯係day tarde用，吼5分鐘圖恒指見超賣時先落場，期望呢頭落完嗰頭升十格八格，可以大叫「好嘢！」，等我感受一下噚晚老爺嗰種感覺。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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