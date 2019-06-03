即巿股評 港股直擊

中美貿易戰未有降溫跡象，上周五(5月31日)恒指低開112點，早段一度倒升至27155水平即反覆回落，尾市曾低見26850點，收報26901，跌213點或0.79%。恒指於5月最後一個交易日不但創1月17日至今intraday及收市最低水平，更成為7年來最差的5月份表現，累積跌了2798點或9.42%。

眾所周知，觸發港股或恒指這波跌浪，完全是多得美國總統特朗普於5月5日突然宣布把中美貿易戰升級(5月10日開始，向總值2000億美元中國進口貨的加徵關稅率，由10%提高至25%)所致。古語道「來而不往非禮也」（原出自《禮記》），中國於5月14日宣布，對已實施加徵關稅的600億美元清單美國商品，實施由5%至25%的加徵關稅；隨着中方的相關反制措施於上周六(6月1日)凌晨零時生效，中美貿易戰正式升級。

正所謂「開弓沒有回頭箭」，國務院新聞辦公室昨天（6月2日）發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，並由商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文聯同國務院新聞辦公室副主任郭衛民，於當日北京時間早上10時舉行新聞發布會，解讀白皮書有關情況和回答記者提問。

白皮書在「前言」指出，由於中美兩國的發展階段不同，在經貿合作中難免出現分歧和摩擦。而兩國過去都可以本着理性、合作的態度，通過對話協商解決問題。但「2017年新一屆美國政府上任以來，以加徵關稅等手段相威脅，頻頻挑起與主要貿易夥伴之間的經貿摩擦。2018年3月以來，針對美國政府單方面發起的中美經貿摩擦，中國不得不採取有力應對措施，堅決捍衛國家和人民利益。」同時強諝「中國始終堅持通過對話協商解決爭議的基本立場…。但合作是有原則的，磋商是有底線的，在重大原則問題上中國決不讓步。對於貿易戰，中國不願打，不怕打，必要時不得不打，這個態度一直沒變。」

白皮書以8種文字寫成，國務院此舉等於將中美貿易摩擦的前因後果，以及中方就貿易談判的立場亦即是底線（白皮書聲言要「尊重彼此核心利益和重大關切，不挑戰「底線」，不逾越「紅線」）公告天下。至於最新一輪中美貿易談判破裂，副部長王受文直斥是「美方出爾反爾，得寸進尺，堅持不合理高要價，堅持在協議中寫上涉及到主權問題的要求，而且堅持不取消雙方經貿摩擦以來加徵的關稅，致使談判嚴重受挫。」

上周三本欄提到：淡友以至刻意沽空搵食的大戶，即使要繼續造淡，也快將要「補充彈藥」例如平掉部分短倉獲利，由此觸發恒指短線反彈。未來幾日，老徐會密切追蹤EJFQ的指標，希望找到大戶的手影。

然而，國務院新聞辦公室的《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書出台後，最必要留意的是美方的反應。

老徐