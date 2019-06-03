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中金公司 香港中旅(00308)

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目標價：2.76元->2.1元(較前收市價1.6元有31.3%潛在升幅)

中金公司發表報告，認為集團管理層和派息政策的不確定性將降低投資者信心，下調香港中旅目標價24%至2.1元。

中金指出，集團2018年不派末期息，大幅差過市場預期，令投資者認為管理層派息思路改變，未來派息存在較大不確定性。

另外，董事局主席傅卓洋已年滿60歲，該行預計傅卓洋可能退休，新領導層可能調整經營政策。

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