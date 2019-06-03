訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:22 港股直擊 即巿股評

中金降香港中旅目標 料不確定性削投資者信心

放大圖片

中金公司 香港中旅(00308)

評級：推薦

目標價：2.76元->2.1元(較前收市價1.6元有31.3%潛在升幅)

中金公司發表報告，認為集團管理層和派息政策的不確定性將降低投資者信心，下調香港中旅目標價24%至2.1元。

中金指出，集團2018年不派末期息，大幅差過市場預期，令投資者認為管理層派息思路改變，未來派息存在較大不確定性。

另外，董事局主席傅卓洋已年滿60歲，該行預計傅卓洋可能退休，新領導層可能調整經營政策。

更多券商分析，請瀏覽本網大行精選

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。