港股直擊 即巿股評

馬鋼(00323)母公司收歸中國寶武旗下，馬鋼今早一度飆升6.6%，高見3.56元，新造3.47元，仍漲3.9%，成交金額1096萬元。

集團公布，大股東馬鋼集團實施股權重組，馬鋼集團原股東由安徽省國資委全資持有，安徽省國資委現股權降至49%，餘下51%由中國寶武取得，交易完成後，中國寶武從而間接控制馬鋼集團所持馬鋼股份45.54%。

至於鞍鋼(00347)也升2.3%；中國東方(00581)與重慶鋼鐵(01053)則無升跌。

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