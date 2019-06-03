港股直擊 即巿股評

港股「五窮月」累跌9.4%，在貿易戰升溫下，六月開局暫難看好，恒指上周失守二萬七關後，不排除進一步技術超賣。

上周五歐美股市集體下跌，美國總統特朗普出人意料地宣布將對所有墨西哥進口商品徵收最高可達25%的進口稅，使數周以來困擾投資者的全球貿易緊張局勢進一步惡化。道指急跌354點或1.41%報24815點，失守25000點，連跌六周、創2011年以來最長連跌周數，月跌6.7%；標普500跌1.3%報2752點，周跌2.6%，連跌四周，月跌6.6%；納指跌1.5%報7453點，周跌2.4%，連跌四周，月跌7.9%。油價大跌近6%，能源股走低，雪佛龍跌逾1%。Facebook跌近3%，領跌五大科技股。

據報道，美國的商業團體正考慮就美國對墨西哥商品徵稅問題起訴白宮。美國國會眾議院民主黨籍議長佩洛西(Pelosi)也表示，特朗普對墨西哥發出徵稅威脅是在「製造混亂」。

美國國債價格繼續攀升，國債收益率繼續下跌。3個月期國債收益率高於10年期國債收益率，再次出現所謂的國債收益率倒掛。通常國債收益率倒掛被視為是經濟衰退即將到來的警示訊號。

在過去的50年間，美國一共發生過6次3個月期與10年期美債收益率倒掛情況，統計表明，美國經濟平均在利率釋放倒掛信號後的311天後陷入衰退。特別是2000年和2007年，其後相繼出現了嚴重的經濟危機。

經濟數據方面，美國商務部周五公布的資料顯示，美國4月核心PCE物價指數同比1.6%，預期1.6%，通脹持續溫和，加之經濟增速放緩導致美國總統特朗普呼籲美聯儲減息。但美聯儲主席鮑威爾堅持認為疲軟數據只是暫時的，本月美聯儲維持利率不變，並未釋放出改變政策立場的訊號。

中國國務院新聞辦公室6月2日發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，對中美貿易爭端表態，批判美國不顧世界經濟分工現實，在談判中三次「出爾反爾」，致中美經貿磋商嚴重受挫，「責任完全在美國政府」。同時，中國國防部長魏鳳和同日在新加坡舉行的「香格里拉對話」安全論壇亦表示，「若美國要談，我們將敞開大門；如果美國要打，我們也凖備好了」。 外界分析，此聲明是日前中國商務部提出「不可靠實體清單」以及「向美進口中國農產品增加關稅」兩大反制措施之後，中國對美貿易戰最新舉措，借此拿回談判主導權。並同時警示特朗普政府，北京手中亦有籌碼。

ADR港股比例指數報26916，較上周五恒指收市高15點。恒指上周五收市失守二萬七關口，再創四個月新低，收報26901點，跌213點。總結全星期，恒指下跌452點，總結五月份，恒指下跌2798點。恒指目前14天RSI為25.7，呈技術超賣。

內地今早公布5月財新製造業PMI。

根據澳門博彩監察協調局，澳門5月份博彩毛收入扭轉過去兩個月跌勢，按年回升1.8%至259.52億澳門元(下同)。累計今年首五個月，澳門博彩毛收入按年跌1.6%至1256.91億元。

焦點股份

領展(00823)：今日公布全年業績，股價上周五跌1%。

香港國際建投(00687)：公布控股股東完成出售11.28%股份予兩名獨立人士，公眾持股量25%，已遵守上市規則。股份申請今早復牌。

由海通證券(06837)分拆的融資租賃公司--海通恒信(01905)今早掛牌，據耀才交易中心，暗盤收報1.87元，較招股價1.88元，低0.5%。

申洲國際(02313)、中國電信(00728)、中國國航(00753)、海螺水泥(00914) 、永利澳門(01128)。