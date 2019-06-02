即巿股評 港股直擊

五月份確實是「5月魔咒，窮途末路」，環球股市顯著受壓，當中又以港股最為疲弱，恒生指數挫2798，累積跌幅達到9.4%，慘絕全球主要股市，港股市值單月蒸發超過3.3萬億元。道瓊斯指數上周五也失守25000關口，連跌6個星期，是8年來最長跌勢。整體5月表現，道指及標普500指數累積跌約6.5%，納指下挫約8%，三大指數都是今年以來首次錄得單月跌幅。很明顯，「中美貿戰」談判惡化，已令全球投資者對經濟陷入衰退的憂慮升溫。事實上，這次美國所製造出來的所謂中美貿易摩擦，不是經濟上的問題，而是政治手段，全方位壓制中國的崛起。現時美國首席談判代表70多歲的萊特希澤，正是上世紀80年代搞垮日本經濟的談判官，使日本從90年代起，走入迷失的30年，所用策略就是與現時對付中國的相似……

衆所周知，美國是絕對難以容忍被其他國家超越。儘管口頭上虛僞地宣稱歡迎他國崛起，與自己一起參與管理世界，實際上是笑裏藏刀，戰略思維是刻意將對方置於死地。上世紀美國利用貿易的單邊制裁方法，成功打垮了它的兩個對手，一個是它的附庸國亦是工業競爭對手---日本，另一個當然是它的政治和意識形態對手兼敵人---前蘇聯。在80年代，日本對美國有大幅的貿易順差，日本的工業化也發展得很好。「日本威脅論」在美國隨之興起，除了是日美的巨額貿易順差和日本國內市場的相對封閉外，另一根本原因是美國擔心日本將會利用其強大經濟實力取得對西太平洋事務的控制主導權，那麽美國在亞洲的利益、其全球戰略部署和作為霸權國家的地位便會受到挑戰！美國用了20多年時間壓迫日本先開放金融市場，接著日圓升值（3年間從1985年的1美元=250日元升到1988年的1美元=120日元），持續說服及威脅日本改變金融體系，並被吸進以放鬆監管為特徵的美式金融體制中，導致經濟泡沫大量產生。當日本不從的時候則施加政治壓力，無所不用其極，如憑空抹黑，不斷散布日本危害美方國家安全和威脅美國企業的言論、誣告日本科技公司高層偷取IBM機密資料，從而逼使日本轉移高端技術，甚至與其他所謂盟國聯起手來共同施壓等。最後在紐約的廣場飯店簽署了「廣場協議」，涉及到日圓大幅升值、金融全面開放、資本帳戶管制全面放棄等等，日本經濟從此一蹶不振。

然而，當今的世界形勢是全球經濟一體化，完全改變了當年美國對日本、蘇聯的那種強制優勢。現在整個經濟生產鏈是全球布局的，美國對中國實行單邊制裁，就會把整個生產鏈打亂，使得美國企業最終的產品在國際市場失去競爭力。要麼就是美國企業放棄這些中間產品，它的整個生產就會中斷，美國失業率上升就會帶來美國整體經濟的下滑。況且，中國如今的市場規模，是當年的蘇聯、日本無法比擬的。無論在第一產業還是第二產業，都是全球最大的市場，而各種各樣的消費，都比美國市場大。單邊制裁的後果，不但對雙方都有損害，全球其它經濟體系都難以獨善其身。作爲中國南大門及全球最自由市場的香港，當然更是首當其衝……

最新公布的香港第一季經濟增長放緩至0.5%，是近10年來最差的季度表現。4月零售業總銷貨值377億元，按年跌4.5%，跌幅較3月顯著擴大4.3%，零售銷售數據連跌3個月；旅客人數按年增長顯著減慢，反映消費情緒審慎，短期內繼續受到外圍不確定因素影響。港滙近期偏軟，曾觸及7.85水平，是4月初以來首次。港元上周五一個月拆息連升10日，升至1.976厘，創近一個月新高，是否標示資金外流呢？

事實上，最近各地公布的最新經濟數據大多是比較疲弱的。內地5月官方製造業採購經理指數(PMI)由上月的50.1跌至49.4，低於市場預期，亦處於50以下的收縮水平。IHS Markit歐羅區5月製造業採購經理指數初值為47.7，連續第4個月在50盛衰分界線之下。德國聯邦統計局公布5月消費者物價指數(CPI)初值按月升0.2%，按年升1.4%，兩者都低於預期。德國5月經季節調整的失業人口，出乎意料增至227.9萬人，是近兩年來首次上升，反映當地經濟放緩的效應蔓延至就業市場。美國方面，經濟數據也不見得如特朗普狂言的「美妙」，4月商品貿易逆差擴至721億美元，更高於前月的714億美元。消費者信心減弱，5月密歇根大學消費者信心指數終值由102.4跌至100，低於預期及初值。

綜觀上述之混亂政治和經濟情況，相信六月全球股市仍是「政治市」，充滿太多不明朗因素，消息化和情緒化，狂野地波動及大幅度上落。上周五，美國3個月期與10年期國債收益率曲線進一步倒掛。在過去的50年間，一共發生過6次三月期美債收益率超越10年期美債收益率的情況，經濟平均在利率釋放倒掛信號約300天後陷入衰退，投資者大多對此比較擔心。雖則如此，市場傳出狂妄自大的特朗普將會在六月公布競選連任，爲了矇騙選民，可能在帖文散播「中美貿易談判」似是而非的好協議，隨時令股市向好。所以筆者在這差不多40年的金融市場中，覺得「政治市」是最難捉摸，卻是充滿短綫獲利機會，但一定要緊貼時事，詳加分析，適時獲利，嚴守止蝕。

黎永良