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今日 18:43 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨入增至17.7億 掃內銀 沽中石油

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內地PMI遜預期，同時美國突向墨西哥徵收關稅，累恒指跌穿兩萬七，收市挫213點或0.8%。

北水上日淨入10.9億元後，今日淨入增加，全日錄17.71億元淨買。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

內銀依然鍾情內銀股，工行(01398)、建行(00939)及中行(03988)，全日分別錄4.55億、4.39億元和1014萬元淨買，工行與建行分別為北水掃入最多個股。

其他中資金融股亦見北水手影，太保(02601)、華泰(06886)及平保(02318)分別有1.38億元、5990萬元和4852萬元淨買，但財險(02328)則有5203萬元淨走。

其他較多北手流入個股有騰訊(00700)、敏實(00425)、金山軟件(03888)、中芯(00981)及融創(01918)，全日分別有1.13億、8568萬元、7580萬元、5621萬元及91萬元淨買。

今日最多北水淨走為中石油(00857)，全日錄9388萬元淨沽；信義光能(00968)也錄4451萬元淨沽，中興(00763)與萬洲(00288)則分別錄2111萬和1140萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:工行、建行、財險、騰訊、太保、中芯、萬洲、敏實、華泰及信義光能。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、金山、中石油、中興、融創、平保、建行、中芯、萬洲及中行。

 

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