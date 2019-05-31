港股直擊 即巿股評

美國突向墨西哥徵收關稅，加上內地公布PMI遜預期，累港股五月收穿兩萬七，創4個半月低。

恒指低開111點，開市後曾拗腰升40點，見27155點全日高，惟始終欠上升動力，曾復挫過百點，中午跌48點，A股反覆低收，加上歐洲股市早段及美國道指期貨向下，拖累午後恒指曾挫264點，見26850點。恒指最終收報26901點，挫213點或0.8%，創1月17日以來收市新低。大市今日下跌股份比例為54%；上升股份比例46%。

總結全周，恒指挫452點或1.7%；連跌四周累挫10.6%。總結五月，恒指挫2798點或9.4%，終止今年以來連升4個月的走勢。

國企指數報10387點，跌62點或0.6%。國指五月挫1155點或一成。

大市成交額增至841.97億元。

6月期指收市跌210點或0.78%，報26717，低水184點。

內地5月製造業PMI降至49.4，遜預期。A股反覆偏軟，滬指跌0.24%；深成指跌0.23%。

美國總統特朗普表示，6月10日起，美國將對墨西哥所有輸美商品徵收5%關稅，道指期貨最新跌242點，報24947。德法股市最新挫逾1%；英國股市亦挫近1%。

藍籌股方面，友邦(01299)挫1.9%；滙控(00005)跌0.7%；中移動(00941)挫2.3%；萬洲(00288)除息，跌2.1%。相反，騰訊(00700)回升0.5%；舜宇(02382)除息，漲0.5%；金沙(01928)創逾四個半月低後回升，收市升1.9%，為升幅最大藍籌；長和(00001)升1.4%；煤氣(00003)獲大和升評級，回升1.4%。

焦點板塊

本地地產股：4月全港私人住宅樓價指數按月升3.17%；中原城市領先指數(CCL)創新高。不過，港元隔夜拆息飆升至1.9724厘；1個月拆息更連升10日。本地地產股續受壓，九倉置業(01997)挫4.5%，為表現最曳藍籌；新世界(00017)跌2.4%；新地(00016)插4.3%；恒地(00012)挫3.6%；領展(00823)跌1.6%；嘉里(00683)插5.3%。

墨西哥業務股：美國總統特朗普表示，6月10日起將對墨西哥所有輸美商品徵收5%關稅，直至非法移民停止從墨西哥入境美國。於當地有廠房的耐世特(01316)挫5.7%；於墨西哥亦有投資的敏實(00425)挫4.6%；德昌電機(00179)跌1.7%。

內地物業管理股：今早跑出，碧桂園服務(06098)創新高，收市升3.1%；綠城服務(02869)升1.6%；中海物業(02669)升2.8%；雅生活(03319)升5.1%；新城悅(01755)升4%；佳兆業物業(02168)和奧園健康(03662)漲約1.3%。不過，彩生活(01778)反覆挫1.7%

焦點股份

聯想集團(00992)：再遭美商指控侵權，請求美國國際貿易委員會發起337調查，並發布有限排除令和禁止令。股價挫3%。

安踏體育(02020)：昨日曾大跌，收挫逾半成，今日回升2.2%，成交額7.2億元。集團獲Lululemon創辦人Dennis J. Wilson用7.78億元入股。另外董事會強烈否認沽空機構殺人鯨資本(Blue Orca Capital)創辦人Soren Aandahl的猜測，認為有關猜測並不準確及具誤導性。

易鑫(02858)：首季業績虧轉盈，股價飆7.4%。集團公布，首季純利1.05億元人民幣，收入按年增長35.3%，去年虧損2.21億元人民幣。

金山軟件(03888)：股價急升5.6%，成交額5.2億元。集團分拆北京辦公軟件並於科創板上市的建議獲聯交所確認。

邁博藥業(02181)：今日上市，收市報1.21元，較招股價1.5元低19.3%，不計手續費，一手2000股蝕580元。

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