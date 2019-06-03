即巿股評 港股直擊

讀者易女士問：「請問南方東英恒指每日反向(-2X)(07500)這隻2倍槓桿反向ETF，作為跌市時對沖的工具，效果理想嗎？要注意甚麼地方？謝謝。」

陳偉聰 南華資產管理高級組合經理

「過去幾個交易日來看，這隻ETF的成交不俗，代表市場對於這類反向ETF的需求大。特別近期市況不明朗，整體向下趨勢持續。若大家持有不少正股，想做一些對沖投資，都會考慮這些ETF作為其中一個工具。其他不同形成的對沖工具，門檻都比較高，反向ETF的入場費較便宜，買賣方面亦簡單易明，不會牽涉孖展的形式，所以是一個不俗的對沖工具。當買入此類ETF時，就要視乎自己的投資組合，若持有較多內房股、賭業股、科技股等比較貼市的股份，購入反向ETF的量可以需要較多。相反，若持有較安全的股份，例如收息股等，購入反向ETF的量可以較低。」

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理

「港股經歷「五窮月」後，確有不少投資者留意反向ETF，相對於Put輪及熊證，反向ETF並沒有引伸波幅、到期日、強制收回等限制，且價格透明度較高，可說是其優勢。不過，以(7500)上市後計算，恒生指數5月28至31日的變化分別為0.37%、-0.57%、-0.44%及-0.79%；(7300)的變化為-0.54%、+0.55%，+0.54%及+0.72%；7500的變化則為-0.83%、+1.12%、+0.69%及+1.79%，可見此類逆向ETF並不是單純以負1及負2倍恒指變化作計算，當中牽涉市場供求及發行商手續費等問題。另外，在初上市時，(7500)有資金積極吸納，或會出現溢價，閣下現時買入，需承受相關風險。最後，投資此類產品的觀念宜以對沖手持長倉及中短線為主，建議最長一季；若未持任何長倉，則保留現金較有保障。」

陳嘉汶 信報研究部分析員

「首先，此類產品的設計是不適合作長期持有（多於1日），因其目標是提供達到恒指每日表現的一個預設槓桿因子的回報，以7500這隻恒指每日反向ETF為例，即反向最高兩倍的投資回報。為達成投資目標，該反向產品須每日重新調整持倉以保持產品的槓桿倍數，而在重新調整持倉效應下，持有反向產品超過一日交易日，有關產品未必能提供相關指數特定倍數的回報，即恒指在超過單一日期間的回報乘以200%一般不會相等於產品在同一期間的表現的200%。由於該產品只是剛剛發行，暫時沒有很多數據作參考比較產品與指數表現的偏離情況，而發行商提供的預計年度平均每日跟蹤偏離度則為-0.02%。另外，值得注意的是，反向產品是較為適合在一面倒下跌且持續的市况時買入，若市場表現牛皮或波動，反向ETF較難表現其槓桿效應，並且有機會受到其每日重新調整的特性影響，導致損失。所以，買入該產品作對沖，只宜短線操作，並預期恒指是一面倒下跌。」

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