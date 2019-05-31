即巿股評 港股直擊

好緊張，我的操作焦點開始去到恒指身上，今早以為既然開出27002，開市後定必插穿二萬七，點知之後頂得住，就算11點17左右再向下，仍然未跌穿開市位。我在等恒指再來一插就掃牛仔。

值得留意係收回價介乎26800至26999點之恒指牛證已相當於1800多張期指，短期殺牛誘因大，若跌至26733即回調0.618黃金比率，相信恒指14天RSI會跌至26或以下，值得博反彈。如果下午仍未跌穿二萬七，宜忍一忍過周末，到下周伺機出擊。

超冷門單頭可以留意國泰(00293)，今日計已連跌11日，累挫逾9%，RSI跌至18.57，屬嚴重超賣，期間分析員預測未見明顯下調，預計2019年度核心盈利再增1倍，預測PE降至9倍以下，預測PB只有0.6倍，較中位數低0.6個標準差。公司今年已全面檢視燃油對沖政策，以減少風險。建滔(00148)主席張國榮向來鍾意國泰，3月在建滔業績會話未來不排除增持國泰，個人目標價睇18至20元。若果現在他突然走出來話會增持國泰，我不會意外，但國泰股價就肯定借勢勁彈。

今日我會落注博國泰下個星期反彈，宜找條款較好call輪，(24448)屬長命輪，明年底才到期，實際槓桿3.9倍，行使價12.5元，11%價外，現報0.141元，跌1.4%。

另一隻是(19307)，是新出國泰CALL，行使價12.52元，亦是11%價外，槓桿5.1倍，今年底到期，暫時未有成交。

較短期可留意(17602)，10月初到期，行使價11.88元，5%輕微價外，槓桿8.4倍夠敏感。

羅崇博（杜比）