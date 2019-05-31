即巿股評 港股直擊

隔晚美股喺連跌兩日後總算彈番些少，不過侵侵突然宣布向墨西哥加徵關稅，無嗰樣整個樣，仲連自己手下都無面畀，當然打擊市場氣氛。加上內地採購經理指數PMI差過預期，令港股再度反覆向下。

恒指低開111點，報27002點逾四個月低位，不過市場憧憬阿爺會出招挽救經濟頽勢，A股倒升，港股亦止跌回升，最多升40點，見過27155點半日高位。可惜港股呢期都係反彈力度有限，隨後又回復跌勢，臨近中午收市跌幅收窄。恒指中午報收27066點，跌48點；國指則升12點，半日報收10462點。

大市仍能守住二萬七關，多得騰訊(00700)又撐起半邊天，半日升1.05%，暫時騰訊320元算係守住，不過想翻身未係時候，始終中美貿易關係仍然惡劣，唔知幾時邊日侵侵又向乜嘢科技公司發炮開火。除咗騰訊之外，平保(02318)亦升近1%，內銀股亦繼續支撐住。只係友邦(01299)跟大笨象(00005)腳軟，港股自然欲彈難彈。

之前阿Man講過要買陀地地產股對沖本港樓價上升，事實上本港樓價確係升唔停，4月全港私人住宅樓價指數升至390.5，按月升3.17%，只係港元近日走軟，1個月拆息向上，3個月拆息更逼年初高位。陀地地產股受壓，今日多隻地產股受壓。其實係目前嘅市況，一旦中美貿易戰繼續惡化，夾喺中間嘅香港定必成為犧牲品，香港經濟肯定大受打擊，即使再強嘅香港樓市，仍有受到沖擊嘅可能。加上香港樓價處於堅離地嘅歷史高位，下調空間一定有，香港樓價只升不跌嘅神話未必會真至永遠。君子不立危牆下，呢個時候連陀地地產股都企唔住，即係現金為王嘅時候已到。

阿Man亦有講過內房股喺呢啲時候要迴避，家下連陀地地產股亦不靠譜，似乎就只有物業管理股仍站得住腳。而近日呢個板塊確係跑贏大市，而今早更見碧桂園服務(06098)創新高，半日升3.5%，其他物管股半日升幅由1.7%至4.1%不等。仍持有物管股嘅缸邊友恭喜晒，暫時仍可以坐定定，至於喺後市仍唔明朗嘅情況下，未上車嘅就持現金更穩陣，唔排除喺六絕月有更好嘅入貨機會。

既然連較為安全嘅板塊都要等機會買，大市雖然仍然守住二萬七，但呢一關似乎岌岌可危。先係華為被封殺，依家又再到聯想集團(00992)再遭美商指控侵權，請求美國國際貿易委員會發起337調查，並發布有限排除令跟禁止令。對於內地企業一再被美國打壓，港股短期仍唔會有好日子過，呢啲時候都係靠邊站穩陣。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)