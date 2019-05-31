港股直擊 即巿股評

隔晚美股靠穩，不過內地公布PMI遜預期，港股今早低開創逾4個月低位，半日反覆偏軟。

恒指低開111點，報27002點創逾4個月低，開市後拗腰，曾升40點，見27155點半日高，惟始終欠回升動力，曾復挫過百點。恒指中午收報27066點，跌48點或0.2%，大市成交額424.85億元。

國企指數報10462點，升12點或0.1%。

內地5月製造業PMI降至49.4，遜預期。不過A股半日反覆高收，滬指升0.01%；深成指升0.12%。

藍籌股方面，友邦(01299)續受壓，半日挫1.7%，目前連跌第3日；滙控(00005)跌0.5%。相反，騰訊(00700)回升1%；平保(02318)升0.9%；舜宇(02382)除息，半日漲2.3%，為升幅最大藍籌。

焦點板塊

本地地產股：4月全港私人住宅樓價指數升至390.5，按月升3.17%。不過，港元1個月拆息昨日向上，3個月拆息更逼近年初高位。本地地產股續受壓，九倉置業(01997)半日挫2.6%，為表現最曳藍籌；新世界(00017)跌2%；新地(00016)跌1.8%；恒地(00012)挫1.7%；領展(00823)跌1.1%。

墨西哥業務股：美國總統特朗普表示，6月10日起將對墨西哥所有輸美商品徵收5%關稅，直至非法移民停止從墨西哥入境美國。於當地有廠房的耐世特(01316)挫5.5%；於墨西哥亦有投資的敏實(00425)也跌1.9%；德昌電機(00179)跌1.3%。

內地物業管理股：今早跑出，碧桂園服務(06098)創新高，半日升3.5%；綠城服務(02869)升2.1%；中海物業(02669)升2.5%；雅生活(03319)升3.5%；彩生活(01778)升1.5%；新城悅(01755)升4.1%。

焦點股份

聯想集團(00992)：再遭美商指控侵權，請求美國國際貿易委員會發起337調查，並發布有限排除令和禁止令。半日股價挫3%。

安踏體育(02020)：昨日曾大跌，收挫逾半成，今早半日反彈3.9%，成交額4億元。集團獲Lululemon創辦人Dennis J. Wilson用7.78億元入股。另外董事會強烈否認沽空機構殺人鯨資本(Blue Orca Capital)創辦人Soren Aandahl的猜測，認為有關猜測並不準確及具誤導性。

易鑫(02858)：首季業績虧轉盈，半日飆9.1%。集團公布，首季純利1.05億元人民幣，收入按年增長35.3%，去年虧損2.21億元人民幣。

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