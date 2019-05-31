即巿股評 港股直擊

噚日喺[下半part]講過，基於喺5分鐘圖見到恒指作勢做個「雙底」出嚟，所以就等過咗3點打後，恒指5分鐘圖上個「雙底」係咪真係完成得到，而萬一係完成個「雙底」嘅話，咁SlowSTC(14,3)同步有機會上返去超買位，如是者就有位送熊證落場啦。不過，由噚日下晝2點45分至到3點40分，恒指個「雙底」又真係唔係咁似樣，但就叫做上得返上半場11零鐘接近12點嗰水平，只係下半場SlowSTC(14,3)踩入超買嘅範圍，無上半場嗰時咁高啫。若然吼正呢個位呢入恒指熊/Put嘅話，咁今朝U盤剛剛開始時見到中國5月PMI條數遜於預期，相信呢班過夜客見到做完U盤之後，恒指開報27002點，跌112點，都應該login定個account，準備走貨。

依家10點7分，恒指開市呢一插之後火速屈返上去，依家倒升緊5點，做緊27120點，雖然係咁，但首先下方牛證最貼價嗰層27000至27099點，同埋嗰438張期指，已經可以當佢透明，變相可以當26900至26999點為最貼價牛證，而呢度有相當於808張期指；重貨區就比多100點，即係26800至26899點，呢度有1049張期指。

至於上方熊證，見到又多咗三層新貨，熊證最貼價落到去27300至27399點，呢度雖然只有98張期指，但由於同下方牛證個距離大大拉近咗好多，呢啲咪就係「輪商一小步，市場一大步」嘅體現囉。

計吓依家牛熊證中間位先。真係唔好理依家見到最貼價嗰層牛證，事關同全數死亡只有2點咁大把嘅差距，計嚟真係浪費時間，所以下方牛證用26999點(26900至26999點嘅「門口位」)同埋上方熊證嘅27300點(27300至27399點嘅「門口位」)計個平均數，就即係(27300+26999)/2=27149.5。

望望電腦右下角，依家10點19分，恒指最高暫時做過27155點，跟手就回返落去；而做緊27109點。恒指暫時高位同牛熊證街貨中間數接近就唔駛講啦，但事實係就算係現價，都只係同中間數爭40點左右，一個咁窄嘅距離怪不得個市5分鐘圖見「長方形」，呢個「長方形」會唔會hold成日？難講，因為今日係5月31日，過埋今日市場就可以開始「六絕」，吽埋今日又有乜所謂？

更何況，企喺中間位落注，同答《10大女朋友經典問題Top1》一樣：

「我同你阿媽跌落海，你救邊個先？」；「牛證同熊證，你買邊個先？」

「其實我唔識游水，我會報警搵人救你哋」；「其實今日係Happy Friday，我會等收工然後Happy Hour」

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；Weibo[下半part]：#Gladyshan#