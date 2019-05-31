港股直擊 即巿股評

南戈壁(01878)表示，已達成復牌指引，今早復牌後走高，一度高見1.5元，大升27.1%，新造1.37元，仍飆高16.1%，成交金額242萬元。

集團公布，已達成所有復牌指引並獲聯交所信納，並稱公司已擴大獨立非執行董事特別委員會授權職責範圍，對可疑交易、牽涉的前任管理層及員工及有關行為，如有對公司業務及事務影響，將會進行正式調查，同時披露正式調查結果及採取適當補救行動，及知會市場所有重大資料。



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