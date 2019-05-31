港股直擊 即巿股評

美國10年期債息回升，隔晚美股喘穩。不過亞太股市今早受壓，港股「五窮月」最後一個交易日難見大幅回升。

道指反覆高收43點或0.17%，報25169點；標指漲0.21%，收報2788點；納指上揚0.27%，收報7567點。

美國第一季國內生產總值(GDP)按季年率終值為增長3.1%，低於初值的3.2%，略高於預期的3%。不過，消費開支增長雖然從1.2%提高至1.3%，但仍是一年來最低；不計食物和能源的核心PCE增幅從1.3%下調至1%，反映通脹壓力仍弱。

聯儲局副主席克拉里達(Richard Clarida)周三在紐約出席經濟學會的演講活動，他稱，美國經濟正處於良好狀況(in a good place)，失業率維持在低水平，而通脹仍處於2%附近，局方現時的利率政策適當，正處於「中性水平」；但若經濟狀況轉弱，聯儲局應該考慮調整利率政策。

美國總統特朗普表示，美國在與中國的貿易談判中表現良好，北京希望與華盛頓達成協議；副總統彭斯則說，特朗普可能在出席下月二十國集團大阪峰會期間，與中國國家主席習近平會面。

美國EIA上周原油庫存減少28.2萬桶，減幅較預期的85.7萬桶少，消息拖累油價大幅下滑，布蘭特8月期油收市跌4.1%；紐約7月期油收市挫3.8%。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市普遍偏軟，滙控(00005)ADR折合港元計收報64.8元，較本港上日收市高0.3元；騰訊(00700)ADR收報326.35元，高1.95元；國壽(02628)ADR收報18.27元，高0.01元；中海油(00883)ADR收報12.93元，低0.13元；中石油(00857)ADR收報4.41元，低0.05元；中石化(00386)ADR收報5.56元，低0.05元；中移動(00941)ADR收報69.95元，低0.1元；聯通(00762)ADR收報8.32元，低0.04元；中電信(00728)ADR收報3.88元，低0.02元。

ADR港股比例指數報27128點，較恒指香港收市高14點。夜市6月期指收報27016點，較昨日恒指收市低水99點。恒指昨收報27114點，跌120點或0.4%，創1月23日以來收市新低。恒指5月至昨日收市累挫2584點或8.7%，勢終止按月連升。

亞太股市今早受壓，日股最新挫逾1%。日本4月零售銷售按年升0.5%，低於市場預期的上升0.8%。

焦點股份

聯想集團(00992)：美國擬對觸控移動設備、電腦及其組件發起337調查，並發布有限排除令和禁止令，當中聯想集團涉案。

安踏(02020)：昨日遭沽空機構殺人鯨資本(Blue Orca Capital)創辦人Soren Aandahl，在Sohn投資論壇上建議沽空，估計安踏股價會有34%跌幅。

新濠國際(00200)：旗下美國納斯特上市新濠博亞娛樂宣布，購入澳洲博彩公司皇冠集團(Crown Resorts)約1.35億股或佔已發行股本19.99%，每股作價13澳元，涉及金額17.6億澳元(約95.68億港元)。

港鐵(00066)：公布，因考慮到持股30%的英國合營鐵路公司經營情況，將一筆4300萬英鎊(約4.3億港元)的撥備記入綜合損益表。

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