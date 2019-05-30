即巿股評 港股直擊

友邦(01299)、煤氣(00003)、中電控股(00002)、領展(00823)、港鐵公司(00066)一眾防守性較高的股份亦開始回吐，期指結算日主要靠內銀及騰訊(00700)充撐吓場面，如果等煤氣除淨收息，今天該股跌幅0.293元，已消耗了所有末期息，十送一紅股亦無補於事。

美國攪到騰訊就煩

中美貿易戰越演越烈，雖然港股超賣但仍欠動力，故此亦不敢看好短期走勢，雖然很多股票價位跌至吸引水平，大市現時形勢寧願忍忍手，逢高做淡或沽貨套現、以便手持現金較安全，反而博騰訊後市有機會拖低大市，買定認沽輪以小博大，為何這樣盤算呢？傳聞中央已提示阿里巴巴、騰訊等有互聯網金融跨國業務之內地龍頭企業，美國很大可能會針對實施制裁，要準備好應對計劃，如果當真美國對騰訊下手，騰訊股價就有排攪，問題在於投資者信唔信騰訊遲早會給美國佬下毒手，成為下一個談判籌碼，這個機率只要一出現，估計港股到時再加上外來空軍，港股都幾難睇！所以少少哋買認沽，亦望傳聞不會發生。

有責任有貨莊家唔應該偷懶

博騰訊於短期易跌難升買價外沽輪，騰訊法興九六沽H(25793)行使價319.8元，溢價3.3%、最後交易日24/06/2019、有20倍實際槓桿、引伸波幅24.53%，交投亦算活躍，騰訊麥銀九七沽N(18045)亦屬價外，行使價294.88元，最後交易日26/07/2019、溢價10.46%、有14.3倍實際槓桿、引伸波幅31.35%，上述兩隻街貨量只有30至40%之間，只要莊家唔瞌眼瞓，是絕對有足夠貨在手維持正常秩序。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。