即巿股評 港股直擊

自3月29日至今，已超過兩個月，久違了的教育板塊，再有企業進行招股，所說是就是中國東方教育(00667)，集團現為中國最大的職業技能教育提供商，環繞四大範疇：烹飪技術、訊息技術、互聯網技術，以及汽車服務。旗下有五大知名學校品牌，包括新東方烹飪教育、歐米奇西點西餐教育、新華電腦教育、華信智原DT人才培訓基地，以及萬通汽車教育。截至2018年底，五項品牌的平均培訓人次分別為69141人次、3106人次、31023人次、1364人次及19323人次，以上人次分佈反映集團主打是烹飪教育，其次是電腦教育和汽車教育。

實現全球招生窗口

事實上，集團也致力於其強項作進一步擴展，截至2018年底，集團在美味學院旗下運營18個私人訂制烹飪體驗中心。同樣截至去年底，集團已在中國內地31個省份中的29個省份運營145所學校，亦通過26所學校提供中等職業教育。其中也包括於2016年在港開辦的「香港新東方烹飪學校」，對不同市場而開設了中式烹調、國際料理、蛋糕麵包、特色甜品及咖啡製作等課程，同時也配置了中國傳統八大菜系名廚赴港授課教學，滿足廣大美食愛好者的不同需求，亦是集團實現全球招生的一個窗口。

始創人背景有來頭

另可留意招股書顯示集團有一名控股股東(佔權不少於30%)和兩名主要股東(佔權介乎10%至少於30%)，就是吳俊保(非執行董事，佔權34.1323%)、吳偉(主席兼執行董事，佔權23.3771%) 和肖國慶(執行董事，佔權22.4882%)，吳偉和肖國慶均為吳俊保之堂弟，而吳俊保和吳偉都是集團始創人。筆者亦留意到吳俊保亦是於去年3月26日在港上市的中國新華教育(02779) 的主席兼非執行董事，也持有其71.40%股權，即控股股東。當然，中國新華教育和中國東方教育的定位不同，前者專注於高等教育；後者則在職業教育，並且可以肯定吳俊保擁有豐富辦學成功經驗，為中國東方教育的業務發展前景打了一支「強心針」。

探討投資者成本價

除了上述三名股東，於上市前集團還有第四名股東，就是投資者呂露，以60萬港元買入52294萬股 (佔權0.0024%)，計出每股成本價為11.4736元，相對今次招股價介乎9.80至12.26元，是溢價17.08%至折讓6.41%。觀乎中間價為11.03元，即呂露的成本價仍高出4.02%，暗示超過一半機率上市價定位會令呂露錄得賬面虧損，加上就算以上限價12.26元上市，呂露的賬面回報率亦只有6.85%，低於一成暗示招股價定位不算高。

基本面分析招股價

再看集團上市時市值定位，按上述招股價範圍，配合發行股數為21.79億股，計出市值介乎約213.54億至267.15億港元，與現時港股的教育股最大市值的中教控股(00839) 約245億港元接近，市盈率約60倍。而中國東方教育截至去年底股東應佔溢利折合約5.80億港元，相對上市時市值，市盈率約36至46倍，較中教控股為低，可視為招股價定位偏低的一個參考。此外，按機構投資者分析，集團於2019年預測市盈率約25倍，即預期今年溢利折合約8.54億至10.69億港元，相對去年約5.80億港元，增長率介乎47%至84%，以市盈增長率角度計算，不論以上述三者市盈率任何之一計算，均低於1倍，進一步確認招股價定位偏低。

此股每手買賣單位為500股，以招股價上限12.26元計出認購成本為6130元，因高於3000元，可見這是進場門檻偏高的股份，並考慮到近期新股上市後大多股價表現平平，甚至部分於上市首日便跌破上市價，理應會影響招股銷情，大戶「圍貨」機會大；故此若要穩中一手，預算認購5至8手股份便可成事，對於資金不多或有意增加中籤率的投資者，也可考慮以孖展認購。初步目標價為上市價高30%至40%；買入價下跌30%可考慮離場。另須留意鑑於近期恒指表現波幅，存在打亂大戶部署的可能，遇上股價下挫時不進行維穩，所以投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦(聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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