港股直擊 即巿股評

市場擔心中美貿易戰進一步升級，隔晚美股急挫，港股期指結算日高開低走，全日倒跌120點，大市成交額764.35億元。

北水上日淨入29.74億元後，今日淨入下降，全日錄10.94億元淨買。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

內銀續掃工行(01398)及建行(00939)，全日分別錄5.63億和3.92億元淨買，上述兩股為北水掃入最多個股，但招行(03968)則有3956萬元淨沽。

遭沽空機構殺人鯨資本(Blue Orca Capital)，其創辦人Soren Aandah唱淡的安踏(02020)，盤中一度大跌12.9%，收市跌幅縮至5.5%，但吸引1.7億元北水淨買。

此外，騰訊(00700)及金山軟件(03888)亦吸引4245萬和3190萬元內地資金淨入，但中興(00763)則錄6740萬元淨走，中芯(00981)及舜宇(02382)也分別錄364萬和633萬元淨走。

北水拋售內險股，新華(01336)、財險(02328)、平保(02318)及國壽(02628)，全日分別錄5862萬、882萬、736萬和415萬元淨走。

其他較多北水流出個股包括吉利(00175)、中石化(00386)及融創(01918)，全日分別錄9497萬元、6112萬及4797萬元淨沽，吉利更是最多淨沽個股。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:工行、建行、騰訊、安踏、平保、財險、融創、吉利、中石化及中芯。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:中興、騰訊、新華、舜宇、金山、國壽、中芯、招行、建行及安踏。