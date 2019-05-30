港股直擊 即巿股評

隔晚美國長短國債孳息倒掛加劇，加上中國官媒昨日拋出罕見警告字詞，令市場憂慮中美貿易戰進一步升級。隔晚美股急挫，港股期指結算日高開低走，創逾4個月收市低。

恒指高開83點，報27319點屬全日高，開市後掉頭向下，最多跌214點，見27020點，跌幅之後在重磅內銀帶動下收窄，中午跌114點，午後跌幅曾縮至100點內，收市競價時段嘜低。恒指收報27114點，跌120點或0.4%，創1月23日以來收市新低。大市今日下跌股份比例為54%，上升股份比例為46%。

國企指數收報10450點，升59點或0.6%。

大市成交額764.35億元。

今日期指結算，6月期指收市跌142點或0.52%，報26927，低水188點。

A股尾市跌幅收窄，滬指收跌0.31%；深成指跌0.74%。

美國道指期貨最新升62點，報25171。隔晚美國國債10年期孳息曾見2.209厘，再創19個月新低，最新在亞洲時段靠穩，報2.275厘。

《人民日報》昨日評論文章，勸籲美國不要低估中國的貿易反制能力，並且罕有地抛出歷史上僅曾出現過兩次的警告字句「勿謂言之不預」。

藍籌股方面，友邦(01299)挫2.2%；港交所(00388)跌1.5%；石藥(01093)、煤氣(00003) 和金沙中國(01928)除淨，分別跌3.4%、跌1.7%和0.3%。本地地產股受壓，恒地(00012)除淨，挫2.9%；領展(00823)跌1.6%；新世界發展(00017)跌1.8%。相反，油價亞洲時段造好，「三桶油」升0.5%至1.1%。

焦點板塊

中資金融股：內銀逆市走高，交行(03328)升2%，為表現最好藍籌；民生銀行(01988)升2.3%，為表現最好國企成分股；建行(00939)升0.8%；工行(01398)升1.3%；中行(01398)升1.2%。個別內險續見升勢，人保(01339)升2%；眾安(06060)升2.7%；平保(02318)升0.8%。

手機設備股：有報道指三星(SAMSUNG)摺疊手機Galaxy Fold，6月將無法發貨，手機股今早沽壓大，舜宇(02382)收挫2.8%；瑞聲(02018)跌1.3%；比亞迪電子(00285)挫2.1%。另外，小米(01810)跌1.8%。5G概念的中興(00763)發布5G安全白皮書，重挫5.3%；鐵塔(00788)跌0.6%；京信(02342)跌2.6%。

燃氣股：內地首四月天然氣消費量增11.4%，燃氣股造好，中國燃氣(00384)升0.6%；潤燃(01193)升1.5%；港華燃氣(01083)升1.4%；新奧(02688)升1.5%；昆能(00135)升1.5%；北控(00392)升1.4%。

鐵路基建股：另一表現較好，中鐵(00390)創52周新低後，倒升2.3%；中鐵建(01186)升2.2%；中交建(01800)升1.2%；中車(01766)升1.2%。

焦點股份

安踏(02020)：股價一度急插12.9%，收市跌5.5%，成交額9.41億元。沽空機構殺人鯨資本(Blue Orca Capital)創辦人Soren Aandahl，於Sohn投資論壇上，建議沽空安踏，估計安踏股價會有34%跌幅。

中國龍工(03339)：今日除淨，派末期息20仙，午後跌幅擴大，收市挫7.3%。

方達控股(01521)：今日上市，收報3.35元，較招股價3.2元高4.7%，成交額10.08億元，不計手續費一手2000股賺300元。

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