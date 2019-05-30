醫藥股普遍逆市下跌，石藥(01093)更是表現最差國企指數成分股，新造12.58元，挫3.5%，成交金額2.54億元。
至於中國生物製藥(01177)降1.1%；金斯瑞(01548)挫3.2%；三生製藥(01530)挫4.2%；億勝生物(01061)瀉5.4%；藥明生物(02269)降2.8%。
此外，微創醫療科學(00853)挫5.2%；四環(00460)跌1.7%；復星醫藥(02196)跌1.5%。
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至於中國生物製藥(01177)降1.1%；金斯瑞(01548)挫3.2%；三生製藥(01530)挫4.2%；億勝生物(01061)瀉5.4%；藥明生物(02269)降2.8%。
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