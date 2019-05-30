即巿股評 港股直擊

美國國債孳息倒掛情況繼續惡化，加上內地官媒發表文章，警告中國呢鋪嚟真，隨時會用限制出口稀土美國作反制措施，市場憂慮貿易戰升級，中美關係持續惡化，最終將拖累美國經濟衰退，甚至全球經濟衰退，市場預期美國聯儲局明年1月加息機會高達九成。

隔晚美股三大指數下跌，道指盤中更曾跌逾400點，但恒指今朝卻高開83點，見27319點，但已經係半日高位，其後大市掉頭向下，最多跌214點，低見27020點，創自1月24日以嚟新低，其後跌幅收窄。恒指中午報收27121點，跌114點；國指升49點，報收10440點。

恒指暫時險守二萬七關，主要係內銀股跟內險股逆市做好撐住，同時亦推高國指跑贏大市。人行連續多日放水進行逆回購，連續向市場淨投放累積達4000億元人仔，主要係包商銀行事件發生後，阿爺一定要穩住市場，穩住人民幣，同穩住信心。四大行全部逆市升，內險股亦向上，推動國指逆市走強。

除咗內銀及內險股發力，騰訊(00700)呢架火車頭亦升0.3%撐住大市，不過另一重磅股友邦(01299)半日跌1.7%，拖低,恒指47點。港交所(00388)半日亦跌1.4%，話咗就算阿里巴巴下半嚟港股第二上市，又或者係其他喺美國上市嘅中概股亦嚟港股上市，都唔係一時三刻嘅事，遠水不能救近火，近日港股成交愈玩愈縮，港交所嘅升勢或者只可以曇花一現。

至於手機設備股話咗有波幅，唔會有升幅，稍有風吹草動就有藉口被沽售，何必博嗰一日半日反彈。今日手機設備股又掉頭向下，皆因有報道指三星摺疊手機喺6月份無法發貨，整個板塊受影響全線下跌。而華為事件亦將導致手設股出貨量跌，手機設備股又好得去邊。

唔知大家記唔記得，阿Man講過防守股係大市最後一根蘆葦草，今日防守股跟大市一齊回吐，已經響起警號。撞到正今日期指結算，大市就靠內銀內險撐住個市，守住二萬七水平，小心資金有意全面逃離港股，結算之後迎來六絕月，屆時大市跌勢更為全面，目前市況係現金為王，整個投資組合建議現金量係八成，留低兩成持有防守股已經係極限。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)