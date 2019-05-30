港股直擊 即巿股評

市場憂中美貿易戰進一步升級，加上美國長短國債孳息倒掛加劇，隔晚美股急挫，港股今早高開低走，創逾4個月低。

恒指高開83點，報27319點屬半日高，開市後掉頭向下，最多跌214點，見27020點，創1月24日以來新低，跌幅之後在重磅內銀帶動下收窄。恒指中午收報27121點，跌114點或0.4%，大市成交額396.55億元。

國企指數開報10440點，升49點或0.5%。

滬指半日挫0.83%；深成指挫1.27%。

藍籌股方面，友邦(01299)跌1.7%；港交所(00388)跌1.4%；石藥(01093)和煤氣(00003)除息，半日分別挫2.9%和1.8%。本地地產股受壓，恒地(00012)除息，半日挫2.7%；九倉置業(01997)跌1%；新地(00016)跌0.7%；新世界發展(00017)跌2.3%。相反，金沙中國(01928)除息，半日反覆升0.1%；中石油(00857)升1.4%。

焦點板塊

中資金融股：內銀今早逆市走高，推動國指跑贏大市，交行(03328)升2.1%，為表現最好恒指及國企成分股；建行(00939)升1%；工行(01398)和中行(01398)升約1.3%。內險股亦較硬淨，財險(02328)升0.9%；太平(00966)升0.8%；太保(02601)升0.5%；國壽(02628)升0.2%；平保(02318)升0.5%。

手機設備股：有報道指三星(SAMSUNG)摺疊手機Galaxy Fold，6月將無法發貨，手機股今早沽壓大，舜宇(02382)挫2.8%；瑞聲(02018)跌1.5%；比亞迪電子(00285)挫2.7%；鴻騰(06088)跌0.6%；高偉電子(01415)跌0.7%；通達(00698)升1.2%。另外，小米(01810)跌1.2%。5G概念的中興(00763)發布5G安全白皮書，半日重挫6.6%；鐵塔(00788)跌0.6%；京信(02342)跌1.9%。

焦點股份

中國稀土(00769)：稀土或成中方貿易戰反制武器，中國稀土曾升7.9%，半日升3.2%。

方達控股(01521)：今早掛牌，招股價3.2元，開報3.68元，早段高見3.78元，之後回順，以接近半日低位收，報3.45元，成交額8.15億元。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。