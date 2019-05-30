香港財經 港股直擊 即巿股評

「五窮月」終於快將捱完，中美貿易戰戰火愈燒愈烈，驅使市場對環球經濟增長的憂慮屢被重視，投資者湧向避險資產，使美債、日圓、瑞郎等避險資產備受追捧。昨日美國10年期國債價格攀升，收益率繼續走低，令國債收益率倒掛問題再度加劇，10年國債及3個月收益率之差已擴大到-13個基點，令投資者不禁擔憂經濟衰退進一步「殺到埋身」，美股亦因而承壓收跌，並拖累亞股走勢偏軟。

港股即使今早略為高開84點，但卻未能維持升勢，並逼近兩萬七關口，港股現階段好像全無方向，就算外圍反彈，港股亦只能作「死貓彈」，弱勢未改。

其實不但美國國債收益率倒掛現象變得更嚴重，其他國家包括日本、紐西蘭、澳洲、德國等均出現同樣問題，在全球經貿合作關係愈趨緊張之下，投資者對全球經濟前景出現震盪或衰退亦屬正常；加上歐洲政局持續不明朗，市場信心屢受打擊，導致近日股票市場萎靡不振。

說回港股新股市場，知名度高的太興今日起招股，由於其每手入場費並不高，加上旗下亦有眾多品牌，算是近期的集點新股。不過，現時中美貿易戰拖累大市走勢，新股市場亦極受大市影響，筆者建議投資者宜以現金認購，盡量避免借大額孖展大手抽。另外，參考過去同類型的股份，飲食股首日股價表現多造好，惟短期炒上後股價亦會有所回調，所以若然投資者想作長線投資，亦要參考其上市後的經營方向以及其他基本因素。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。