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今日 11:48 即巿股評 港股直擊

【短線出招】博炒軍工股

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繼5月27日恒指勢頭能量由強轉弱之後，騰訊(00700)綠燈亦告失守，幾可肯定今年1月下旬以來首次的反彈浪結束。恒指短期有機會插穿27000殺牛，但由於14天RSI今早已跌至27，預計在26700至26800會先喘穩，然後作200至300點反彈。大市窄幅整固或小反彈後，六月仍有進一步下試低位的可能，最差下試25960即1月9日上升裂口底，屆時周線RSI料跌至35，若跌至30水平才有較明顯反彈，即去年10月中情況。

軍工股短期有炒作藉口。官媒《人民日報》發表評論文章，勸籲美國不要低估中國的貿易反制能力，並且罕有地抛出歷史上僅曾出現過兩次的警告字句「勿謂言之不預」，短短幾個字立即引發西方媒體猜測，憂慮中美貿易戰可能進一步升溫，甚至在軍事層面上轉為緊張。

另外，6月初在新加坡舉行的年度香格里拉的亞洲安全峰會(Asia Security Summit)亦惹來關注，事關中國國防部長魏鳳和係八年以來首次出席該會議，而美國署理國防部長沙納漢(Patrick Shanahan)亦會出席，雙方若有敏感言論，A股軍工股隨時可借勢炒。

今早在公仔箱推介的中船防務(00317)，是港股少數的「軍工概念股」，今年1月發盈警及之後公布的業績虧損都擋不住股價急升近倍，高見10.8元，炒的是「南北船合併」，題材今年仍會繼續。現價已回落達四成四，今明兩年業績有望明顯好轉，股價今早由6.03元拗上至最新的6.22元，隨時可以抽穿10天線阻力，若真的炒軍工股，317短線目標可見6.8至7元。

輪證方面，昨晚已睇定RSI跌至24的建行(00939)，心想今早若大插會落第一注建行CALL或牛，點知今朝最低都係比噚日收市低兩格，低見6.13元，最新倒升1.5%報6.24元，激死！就放過佢一次，可能建行真的不利我。

羅崇博 (杜比)

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