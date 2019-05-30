即巿股評 港股直擊

5月30日，陰(得嚟有少少毛毛雨，雨勢唔大，唔開遮唔會死)。依家10點正，同事們陸陸續續咁返嚟，而恒指就剛啱做咗今日暫時低位27069點，跌16X點，連同事買返嚟嘅早餐都未食，恒指就率先食咗27100至27199嗰個牛證街貨，相當於473張期指，而呢一層亦係最多新增嘅一層，無他嘅，可能大家見個市好似跌定咁，咪貼價啲追啲牛證咁囉(我估)；又或者落注期結日個市係會表現好啲嘅，因為要埋數嘛，所以又買隻貼價牛博少少咁囉(都係我估咋)。其實，真係無人講過期結日一定會升市，就正如無人講過年年都會出現「五窮六絕」，呢啲都係傳統智慧，你就當佢好似係燙傷搽豉油=傳統智慧啦！

依家10點10分，我有我開包餅咬，個市有個市繼續落，反正第一層牛證都死咗，即係話依家最貼價嘅牛證街貨係27000至27099點，呢度有相當於722張期指，大關口位多貨就梗架啦，事關大家都博呢啲用千位嚟計嘅支持力，同平時嗰啲用百位數計嘅支持力，兩者力度有唔同。

「今日唔穿，聽日都穿架啦！下個星期就『六絕』啦！」先唔理「五窮」之後會唔會出個「六絕」；單睇依家恒指牛熊證街貨圖分布，就估到個市向下殺牛嘅機會仍然大過向上殺熊，一來上方熊證係見有再貼價嘅新貨出，但確實追唔切個市嘅跌勢，最貼價嗰層熊證喺27600至27699點，同現價(10點25分恒指報27032點計)比，入返個門口都要反彈568點；如果要食埋第一層，比多100點啦，師兄。

其次，說實話恒指成個5月咁跌法，去到依家雖然未好肯定咁講個市跌定，但一個「長方形」打破咗條「下降通道」，對於成個月想博反彈但博極都博唔到嘅錢嚟講，同見到一條曙光差無幾，於是再次剔起呢堆錢追貼價牛嘅慾望，如是者團火亦都着咗；但問題就在於呢團火出現咗之後，就會令到貼價牛火速增磅。試問咁重貨又咁貼價，個市又點會放過呢堆肥牛呢？

一個唔該，呢個「長方形」屈返入去條「下降道通」，到時真係邊個都幫你唔到。依家10點41分，望望電視機見到恒指跌幅好似停咗一停，開埋5分鐘圖就見到原來剛啱SlowSTC(14,3)由嚴重超賣上緊去，想入熊證嘅可能真係要等下一轉；或者，過埋呢兩日/大市確認穿27000點嘅話，再殺落去都唔遲。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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