港股倒跌後跌幅持續擴大，暫時最多跌214點，見27020點，創1月24日以來新低。截至上午約10時32分，恒指報27062點，跌173點或0.6%，大市成交額234.71億元。
國企指數報10395點，升5點或0.1%。
A股方面，滬指跌0.95%；深成指挫1.3%。
本地地產股受壓，恒地(00012)除息，最新挫2.6%；九倉置業(01997)跌2.1%；新地(00016)跌1.4%；新世界發展(00017)跌2.8%。
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港股倒跌後跌幅持續擴大，暫時最多跌214點，見27020點，創1月24日以來新低。截至上午約10時32分，恒指報27062點，跌173點或0.6%，大市成交額234.71億元。
國企指數報10395點，升5點或0.1%。
A股方面，滬指跌0.95%；深成指挫1.3%。
本地地產股受壓，恒地(00012)除息，最新挫2.6%；九倉置業(01997)跌2.1%；新地(00016)跌1.4%；新世界發展(00017)跌2.8%。
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