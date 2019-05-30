訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:34 港股直擊 即巿股評

港股突挫214點 創逾四個月低

放大圖片

港股倒跌後跌幅持續擴大，暫時最多跌214點，見27020點，創1月24日以來新低。截至上午約10時32分，恒指報27062點，跌173點或0.6%，大市成交額234.71億元。

國企指數報10395點，升5點或0.1%。

A股方面，滬指跌0.95%；深成指挫1.3%。

本地地產股受壓，恒地(00012)除息，最新挫2.6%；九倉置業(01997)跌2.1%；新地(00016)跌1.4%；新世界發展(00017)跌2.8%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。