港股直擊 即巿股評

市場憂慮中美貿易戰可能進一步升溫，拖累經濟前景，外圍股市顯著走弱，港股今日期指結算，觀望氣氛濃厚，料大市繼續窄幅整固的機會較大。

隔晚美股中段一度急跌，道指曾插逾400點，收跌221點或0.87%，創逾三個月以來新低。強生公司跌超4%，領跌道指。標普500指數失守2800點關口，收跌0.69%報2783點；納指跌0.79%報7547點。美國國債孳息倒掛加劇，令人憂慮美國經濟可能陷入衰退。

歐洲央行管委雷恩表示，與幾個月前相比，歐洲央行現在距離首次加息更遠了；將在下周的會議中討論新的定向長期再融資操作(TLTRO)；到期債權的再投資將會在首次加息以後繼續進行。

地官方媒體《人民日報》周三發表評論文章，勸籲美國不要低估中國的貿易反制能力，並且罕有地抛出歷史上僅曾出現過兩次的警告字句「勿謂言之不預」，短短幾個字立即引發西方媒體猜測，擔憂中美貿易戰可能進一步升溫。

西方媒體立即翻查歷史，發現《人民日報》此前只曾兩次使用過「勿謂言之不預」字眼，而且兩次都牽涉全面戰爭，一次是1962年中國與印度爆發戰爭前夕，另一次是1979年中國與越南爆發戰爭之前。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較，普遍表現偏軟。滙控(00005)ADR折合港元計收報65.05元，較本港收市高0.2元；騰訊(00700)ADR收報324.02元，高2.02元；國壽(02628)ADR收報18.4元，高0.12元。「三桶油」個別走，中海油(00883)ADR收報12.96元，高0.04元；中石油(00857)ADR收報4.43元，無升跌；中石化(00386)ADR收報5.55元，低0.03元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報69.88元，低0.17元；聯通(00762)ADR收報8.27元，無升跌；中電信(00728)ADR收報3.83元，低0.01元。

ADR港股比例指數報27323，較周三恒指收市高88點或0.32%。恒指昨日收報27235，跌155點或0.57%。恒指短期支持為本周初低位27105，初步阻力位在10天線約27500點附近。

焦點股份

方達控股(01521)：今日掛牌，據耀才交易中心暗盤收報3.73元，較招股價3.2元，高出一成七。公司為醫藥合同研究機構，股份公開招股部份錄得超額認購90.7倍，一手中籤率只有五成。

中華煤氣(00003)及恒地(00012)今日除淨，包括末期息及10送一紅股。

石藥(01093)、金沙中國(01928)亦於今日除息。