港股直擊 即巿股評

擔心經濟陷入衰退，隔晚美股倒挫237點，加上貿易戰及英國脫歐陰霾未散，資金泊入債市避險，港股期指結算前夕反覆受壓。

港股低開163點，報27226，甫開曾挫212點，低見27178點，之後跌幅收窄，午後A股回勇，帶領港股一度掉頭回升38點，高見27429點，但投資者對後市戒心大，港股再度回落。最終恒指收報27235，跌155點或0.57%，國企指數收報10390，跌26點或0.25%，大市成交縮至833億元。全日大市上升比例40%，下跌比例60%。

即月期指收報27228，跌95點，低水8點，成交有17.56萬張；下月期指收報27069，跌114點，低水167點，成交有9.96萬張。

內地股市今日亦反覆，上證收升0.2%，深成指則跌0.3%。

藍籌股大致受壓。友邦(01299)跌1%；建行(00939)降0.6%；滙控(00005)跌0.9%；騰訊(00700)降1.1%；新地(00016)降2.5%；創科(00669)跌1.7%；中生製藥(01177)跌2.1%。

焦點板塊

內險股：內地明確險企手續費佣金扣稅政策，內險股逆市造好，財險(02328)揚5%，為最叻國指成分股；新華保險(01336)升3.9%；太保(02601)升3.2%；太平(00966)升2.2%；平保(02318)升0.5%；國壽(02628)也升0.6%。

軟件股：內地首四月軟件業利潤總額按年增8.7%，軟件股普漲，網龍(00777)升3.5%；金山軟件(03888)漲2.8%；神州控股(00861)升3.5%；中軟國際(00354)升1.6%；微盟(02013)升2.3%；創夢天地(01119)升1.3%。

防守股：擔心經濟陷入衰退，避險股跑贏大市，中電(00002)升0.1%；煤氣(00003)為升幅最大藍籌；電能(00006)漲0.2%；港燈(02638)漲0.9%；領展(00823)升0.8%；長建(01038)升0.7%；聯通(00762)升1.1%。

賭業股：高盛早前降濠賭股目標價，相關股份今日受壓。金沙(01928)為包尾藍籌，全日挫2.7%；銀娛(00027)跌1%；澳博(00880)挫2.2%；新濠(00200)下滑1.2%；美高梅(02282)挫3.4%；永利(01128)降0.9%。

焦點股份

御德國際(08048)：今早一度高見0.29元，大升7.4%，午後突掉頭大跌，曾狠插76.3%，收造0.067元，大跌75.2%，成交金額8230萬元。

中國稀土(00769)：全日飆升23.5%，成交額2.57億元。國家發改委負責人表示，內地堅持稀土資源優先服務國內需要的原則。另外官媒《環球時報》總編輯胡錫進指，中國正在認真考慮限制向美國出口稀土。