訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:24 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】水泥股硬淨 山水水泥曾飆一成

放大圖片

水泥股今日表現相對硬淨，龍頭的海螺水泥(00914)升0.8%，華潤水泥(01313)升0.9%。

中國建材(03323)升0.3%；山水水泥(00691)一度急升10.7%，最新升8.4%報2.84元。

據報夏季水泥企業錯峰停產密集，導致北方地區水泥價格上漲，而山水水泥為山東及遼寧最大的水泥生產商。

那邊廂，內地部分地區水泥價格開始回落，包括中部地區及西南城市，平均每噸調降10至30元人民幣。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。