港股直擊 即巿股評

水泥股今日表現相對硬淨，龍頭的海螺水泥(00914)升0.8%，華潤水泥(01313)升0.9%。

中國建材(03323)升0.3%；山水水泥(00691)一度急升10.7%，最新升8.4%報2.84元。

據報夏季水泥企業錯峰停產密集，導致北方地區水泥價格上漲，而山水水泥為山東及遼寧最大的水泥生產商。

那邊廂，內地部分地區水泥價格開始回落，包括中部地區及西南城市，平均每噸調降10至30元人民幣。

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