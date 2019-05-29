即巿股評 港股直擊

隔晚美股插水，皆因資金湧向債市，令美債息繼續倒掛，市場擔心經濟衰退，道指跌逾200點，而港股今早亦隨美股腳軟，港股低開163點後，曾跌212點，低見27178點半日低位，其後跌幅收窄至73點，見過27317點，但大市確係欠缺反彈動力，不僅27400點漸成阻力，更未能企穩於27300水平。中午恒指報收27280點，跌110點；國企指數半日報收10403點，跌12點。

重磅股普遍回落，騰訊(00700)噚日彈完一日又再腳軟，今日回復跌勢半日跌0.4%，不過暫時仲死守喺320元樓上，此關不補，話咁快就會殺到落300大關。不過其他科技股逆市見反彈，內地四月軟件業利潤總額按年增長8.7%，加上已公布業績嘅金山軟件(03888)亦交到功課，軟件股上升。

至於手機設亦見反彈，舜宇(02382)有大行調升評級，半日升1.2%，不過阿Man就多口講句，大行出報告未必一定係好事，尤其唔少大行口不對心，小心有伏。中興(00763)跟騰訊成立5G實驗室，半日升2.6%，中國鐵塔(00788)半日反彈1.7%。美國處處為難內地科技企業，更針對內地嘅5G發展，話之你美國再狠心打壓，中國對於支持5G發展嘅決心堅定不變。只要家下風頭火勢，君子不立危牆下，呢個時候都係避一避穩陣。至於內險股則受到明確險企手續費佣金扣稅政策，內險股有資金買入，不過為咗迎接六絕月，阿Man堅持唔落搭，呢個時候無嘢好得過手持多啲現金。

中國稀土(00769)曾落鑊，皆因習大大曾視察江西稀土企業，令市場聯想到中國可能以限制出口稀土往美國作反制手段，結果稀土炒到出煙，不過之後嘅回吐力度亦相當大。今日稀土再次表示內地堅持稀土資源優先服務國內需要嘅原則，中國正認真考慮限制向美國出口稀土，呢隻股又再次落鑊。同樣地，阿Man重申中國就算真係打出呢張反制牌，美國仍然有方法填補中國限制向美國出口稀土嘅缺口，所以中國稀土嘅鑊剷派對，唔參與其中亦未必係憾事。

另一點要留意係仲有濠賭股喺手嘅缸邊友，濠賭股表現確係強差人意，今日更有大行預期賭收仍處下跌周期，加上續牌為板塊平添不明朗因素，呢個板塊都係避之則吉。

總括而言，港股仍然偏弱，短線支持位喺27200點，失守此關下一支持位喺26700至26800點，結算過後將迎來六絕月，暫時宜隔岸觀火，能夠多持現金靜候適當入市機會，未嘗唔係一種福氣。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)