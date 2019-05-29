港股直擊 即巿股評

歐美債息下滑，市場憂經濟衰退，拖累隔晚美股下挫。港股昨日回升102點後，今早復受壓。

港股低開163點，甫開曾挫212點，見27178點半日低，之後喘穩，跌幅一度縮至73點，見27317點半日高。恒指中午收報27280點，跌110點或0.4%，大市成交額439.25億元。

國企指數報10403點，跌12點或0.1%。

A股偏軟，滬指半日跌0.11%；深成指跌0.19%。

藍籌股方面，金沙中國(01928)挫2.6%；銀娛(00027)跌1.5%；騰訊(00700)跌0.4%；新地(00016)跌1.9%。公用事業股回勇，領展(00823)升1%；煤氣(00003)回升1.1%。另外，聯通(00762)升1.5%。

焦點板塊

科技股：內地首四月軟件業利潤總額按年增8.7%，科網股普遍造好，網龍(00777)升3.3%；金山軟件(03888)升2.5%；神州控股(00861)升3.5%；中軟國際(00354)升2.5%；微盟(02013)升1.7%；創夢天地(01119)升2.6%。手機設備股方面，舜宇(02382)獲高盛升評級，半日升1.2%；中興(00763)和騰訊成立5G實驗室，半日升2.6%。另一5G概念的鐵塔(00788)升1.7%。

內險股：內地明確險企手續費佣金扣稅政策，內險股逆市造好，財險(02328)升3%；新華保險(01336)升2.1%；太保(02601)升0.9%；太平(00966)升1.8%；平保(02318)升0.2%。

焦點股份

碧桂園服務(06098)：曾漲3.4%，見16元創新高，半日升1.6%，成交額9500萬元。

中國稀土(00769)：半日飆升31.4%，成交額2.05億元。國家發改委負責人表示，內地堅持稀土資源優先服務國內需要的原則。另外官媒《環球時報》總編輯胡錫進指，中國正在認真考慮限制向美國出口稀土。

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