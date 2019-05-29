即巿股評 港股直擊

噚日喺[下半part]都開過個日線圖睇，見到主要嗰五條平均線就嚟倒序排列，呢個訊號除咗話比你知個市大方向係向下行，係一個利淡訊號之外，仲暗示你知將會有唔同「款式」嘅「死亡交叉」出現，就好似噚日見到條20天線(依家見28324點)同條100天線(依家見28331點)愈行愈埋，而今日終於都相交，又一個「死亡交叉」出現。

噚日朝早提過恒指處於「下降通道」中牌位，呢啲兩頭唔到岸嘅位置確係無心落場；今日再睇，呢條「下降通道」似乎喺星期一(5月27日)倍咗，而關睇返日線圖上最近五個交易日(計埋今日)，其實似乎生緊個「長方形」出嚟，「長方形」有整固/待變嘅味道。

睇緊恒指牛熊證街貨圖，下方最貼價嗰層牛證27200至27299點嗰27張期指，但按依家10點32分恒指暫時最低做過27178點計，呢個位嘅街貨已經全數死亡，雖則呢個位大市係今朝開市15分鐘後到向下殺咗落去，不過見5分鐘圖SlowSTC(14,3)落到超賣位，大市即見反彈，到依家跌幅收窄至86點，做緊27304點，而5分鐘圖SlowSTC(14,3)只係剛剛上到「7」字頭，即係話大市其實仲有位可以再繼續向上升上去，問題係佢上唔上咁解。

「上嘅話咪會殺熊囉？」按恒指牛熊證依家熊證最貼價嘅係27600至27699點，呢度有相當於293張期指，不過要個市上返呢個位，就即係等同大市先要突破「長方形」，跟住再比力向上升，企圖/意圖去補返上個星期四(23日)個下跌裂口(27523至27640點)...唔係話佢唔得，只係喺呢個咁弱雞嘅市況，短期內係有啲難。

下行似乎都係暫時大市方向，況且今年「五窮」似乎應驗咗；如是者就仲有三日就開始「六絕」，既然依然恒指困自己喺個「長方形」裏面，就由佢Hea多日先啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。