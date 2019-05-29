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今日 10:30 即巿股評 港股直擊

【短線出招】恒指轉燈 六月小心

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大鑊鳥！繼「強勢弱勢股指數」在5月8日出現利淡交叉訊號後，恒指及盈富(02800)已連續兩日出現勢頭能量轉弱的紅燈，幾可確定今年1月下旬以來的上升浪正式結束。中美貿戰愈拖愈弊，資金湧入歐美債市，大摩話經濟或陷衰退，又籲減持中港股票，人幣又再走貶，「保七」危危乎，加埋逃犯條例。總之，港股中期有彈無升，六絕月一個字：「避」！

再談ELI

不反對短期分注收集反向ETF做對沖，至於有閒錢想買貨者，月供盈富或者本地地產股可以是個選擇，愈跌累積愈多平貨。至於我最近話可以先了解一下股票掛鈎投資(ELI)，變相是與銀行訂立一個SHORT PUT合約，收取期權金(利息)，基本上是一個保守的看好策略，大前提是你有沒有心儀股票，肯在股價再跌至某水平時有充足資金「接貨」。如果你認為港股跌浪僅屬開始，我認為現在也不需要急急去做ELI。

供大家參考一下，現在銀行開出的ELI計劃多數是2至3隻的一籃子組合，我了解過某銀行有「滙控(00005)+小米(01810)+恒大(03333)」，投資期六個月，92折接貨，年息8厘，最後是全接最差的一隻。銀行很聰明，用一隻大藍籌拖兩隻大市值高風險股，就是高息背後的風險。若你不愛小米恒大，當然不會考慮這款組合。單做滙控的ELI也可以，年息大約只有5厘。

另一款是「吉利(00175)+比亞迪(01211)」，10厘息，其實要你判斷汽車股中長期後向，EJFQ的FA+應該可以幫到你。當然，筆者以上提到息率僅供參考，你等到股價再跌一大截時才去問，息率就未必有10厘咁高。另外，50萬是基本入場費，且股票組合是銀行開出的，若果你要自訂組合，入場費要至少100萬元。

好了，講番短炒，未來一個月我會繼續以操作輪證為主。騰訊(00700)受MSCI影響，昨日回吐，今早最新可以倒升0.2%，我持有最後一注的騰訊牛，也即時沽出止賺，因為怕騰訊燈號好快也由綠轉紅，寧願等下一次嚴重超賣的操作機會。

羅崇博 (杜比)

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