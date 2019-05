即巿股評 港股直擊

正在日本進行國事訪問的美國總統特朗普,仍不忘就中美貿易戰發表意見。侵侵周一在東京與日本首相安倍晉三見記者時重申,中方想達成協議,美方則仍未準備達成協議。他又揚言「我們正收取(來自中國的)數百億美元關稅,這數字更可以輕易就大幅度往上調」。

不過,侵侵又預期「未來會與中國達成一個很好的協議,因為我不相信中國能持續負擔數百億美元計的關稅」(very good deal with China sometime in the future. Because I don’t believe that China can continue to pay these really hundreds of billions of dollars in tariffs.)。他猜測「中國大概想要達成一個他們嘗試(在5月1日的中美第十輪高級貿易磋商)推翻再磋商的協議」(I think they probably wish they made the deal that they had on the table before they tried to renegotiate it.)。

須知侵侵這次日本行亦會與安倍商討美日貿易協議,他有關中美貿易戰強調美方優勢的發言,其實是同時說給北京及東京政府來聽。中國外交部的回應指稱,美國對中美貿易談判進程態度反覆,相反中國始終如一;兩國之間的分歧應該在相互尊重、平等互利的基礎上透過協商和談判解決。

值得注意的是,5月1日在北京舉行的中美第十輪貿易磋商結束後,侵侵於5日即宣布貿易戰升級,從5月10日起,就2000億美元中國貨加徵關稅率由10%提升至25%,理由是中方要求重新商討「已達九成共識」協議。侵侵現在忽然「think they probably wish they made the deal that they had on the table before they tried to renegotiate it」,也許暗示可以在之前達成絕大部分協議的基礎上繼續磋商,即是說,侵侵發出的是正面訊息。

話雖如此,本欄已不止一次講過「政治市或消息市最難搞的是,既不能對貿易戰的發展充耳不聞,又不能跟車太貼」。老徐不會因為自己的主觀解讀侵侵一句說話就入市博反彈,但留意到EJFQ系統反映弱勢股沽壓的弱勢股指數(弱指),截至周一收市已升至77.4%的2016年1月28日以來新高。

EJFQ圖表顯示,弱指於2015年12月30日由20.8%起步,急速爆升至2016年1月22日的92.2%才見頂,僅三個多星期就錄得71.4個百分點或3.43倍的升幅。今次弱指基本上受到侵侵宣布把貿易戰升級後、於5月6日的21.9%才開始顯著抽升,到本周一剛好三個星期,已累升55.5個百分點或2.53倍,雖然仍未有見頂跡象,但這波沽壓的勁度,在相若的時間內明顯遜於2016年1月的那一次。

老徐根據弱指走勢估計,淡友以至刻意沽空搵食的大戶,即使要繼續造淡,也快將要「補充彈藥」例如平掉部分短倉獲利,由此觸發恒指短線反彈。未來幾日,老徐會密切追蹤EJFQ的指標,希望找到大戶的手影。

