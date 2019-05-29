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今日 09:36 港股直擊 即巿股評

【異動股】中國稀土曾爆升39% 發改委稱稀土優先服務國內需要

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受發改委堅持稀土資源優先服務國內需要言論刺激，中國稀土(00769)今早爆升，最高見過0.71元，狂升39%，新造0.66元，仍炒高29.4%，成交金額3614萬元。

國家發改委負責人表示，內地堅持稀土資源優先服務國內需要的原則，也願意滿足世界各國對於稀土資源的正當需求。

另外，內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進在社交媒體發出帖文指，據他所知，中國正在認真考慮限制向美國出口稀土，中國亦可能在未來採取其他應對措施。

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