港股直擊 即巿股評

中美貿易戰繼續拖累市場氣氛，人民幣兌美元在岸價再度創近6個月的新低，港股短期仍乏大幅回升誘因，期指結算前夕料觀望氣氛較濃，恒指短期不易突破10天線阻力。

隔晚美股高開低走，投資者憂慮中美貿易戰拖延太久，資金流入債市，引發美股尾市沽壓加劇。道指收跌237點或0.93%報25347，標普500近全日低位收市，跌0.84%報2802點，納指跌0.39%報7607點。英特爾跌逾2%，領跌道指。AMD大漲近10%，公司發布第三代Ryzen處理器。受國債收益率下降影響，銀行板塊普遍走低。恐慌指數(VIX)大漲超11%，報17.61點。道指上星期是連續第五個星期下跌，以星期計，是八年來最長的跌浪。

周二資金湧入歐美國債市場，使得國債收益率持續下挫。德國、英國基準10年期國債收益率都創下多年低位；美國10年期國債收益率下降至2.26%，創19個月新低。

消息面上，日本首相安倍晉三與美國總統特朗普舉行首腦會談，雙方未就日美貿易談判中雙方關心的實質性問題達成一致。特朗普強調，多年來，日美間存在著龐大的貿易不平衡問題。美國的目標是削減與日本的貿易赤字，掃清對日出口貿易壁壘。特朗普還否定了美國重新加入TPP的可能性，稱「如果美國加入協定，汽車產業必然受到打擊，美國不會受協定的束縛」。

中概股方面，中芯國際(00981)ADR漲11%。公司表示，退市已考慮很久，與貿易戰和華為事件沒有關係。此次申請退市的原因包括該公司的ADS（美國預托證券股份）交易量有限和成本較高，中芯國際證券交易將集中在香港進行。

聯邦快遞被中國電訊設備商華為指，將兩個寄往華為亞洲地址的包裹私自轉運到美國，華為正評估與聯邦快遞的合作關係。聯邦快遞股價跌0.9%，收報158.45美元。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報65.6元，較本港收市高0.15元；騰訊(00700)ADR收報322.99元，低2.61元；國壽(02628)ADR收報18.21元，高0.03元。「三桶油」個別走，中海油(00883)ADR收報13.03元，高0.09元；中石油(00857)ADR收報4.49元，低0.01元；中石化(00386)ADR收報5.59元，低0.02元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報70.34元，低0.16元；聯通(00762)ADR收報8.24元，高0.06元；中電信(00728)ADR收報3.85元，低0.01元。

ADR港股比例指數報27224，較周二恒指收市低165點或0.61%。恒指昨日收報27390點，升102點或0.4%。受MSCI調整影響，大市在U盤時段錄近480億元成交，全日成交額達1265.8億元。恒指短期阻力參考10天線約27600點水平。

摩根士丹利一個月內三度唱淡中港股市，最新發表報告，有見中美貿易戰升溫，進一步下調恒生指數明年6月底目標至28000點，較月初所定的目標低9%，相比昨日收市報27390點僅餘2%上升空間，同時建議減持中港股，換馬至其他新興市場。

中美貿易戰前景仍高度不確定性，人民幣再度走貶。在岸人民幣(CNY)昨收報6.9130，較上一交易日官方收盤價跌167點子或0.24%。離岸人民幣(CNH)早段跌破6.93關口，低見6.9311。

內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進在社交媒體發出帖文指，據他所知，中國正在認真考慮限制向美國出口稀土，中國亦可能在未來採取其他應對措施。