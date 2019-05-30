港股直擊

期結前夕，期指續於低位窄幅上落。期指周一早市下跌239點，低見27068點，再創出近日低位，惟其後出現反彈，午後一度倒升46點，報27353點，可惜升勢未能延續，最終全日仍要跌81點，收報27226點。

期指昨日低開高走，開市初段最多時跌48點，報27178點，已見全日低位，其後反覆向上，午後一度反彈逾二百點，高見27449點，最終全日升97點，收報27323點。

中美貿易戰及科技戰未見進一步惡化，令港股有低位喘息的機會。雖然美國總統特朗普日前出訪日本期間曾表示，美國仍未準備與中國達成貿易協議，相關言論未對股市帶來影響，反映市場對其言論上的取態已變得麻木，除非有確切的舉動或措施出台，否則即使特朗普未來再發表空洞的言論，應難以再令大市有明顯衝擊。

內地方面，周二再有消息傳出國家隊出手維穩，從當日人民幣滙價走勢來看，亦似有護盤的跡象，預期為內地股市及人民幣短線走勢帶來一定支持作用。

短線偏弱 反彈力度料不大

除此之外，昨日官媒報道，廣東省將放寬汽車購買限制，刺激一眾中資汽車股急升；再加上MSCI首階段A股擴容正式生效，相關消息有助改善中港股市短線的投資氣氛。

受着上述利好消息刺激，A股近日低位反彈，上證指數更重返2900點水平之上。

雖然中美關係近日未見惡化，而A股亦於低位顯著反彈，惟仍未能為港股帶來太大提振作用，港股近日維持低位反覆上落格局，暫時「彈唔起」，短線仍然偏弱。

明天將是即月期指的結算日，究竟港股能否出現較顯著反彈，相信期結日後將揭曉。

期指周一即市曾經跌穿上周四低位27120點的短線重要支持，低見27068點，惟之後回升，令日線圖中的14天RSI出現輕微的雙底背馳訊號，令周一低位27068點有機會成為是次調整的短期底部。

另一方面，小時圖中，RSI及MACD近日亦先後顯示背馳的訊號，加上整體技術走勢向好，因此期指短線繼續回升的機會較高。

期指若能以陽燭收市升穿上周四高位27469點的話，到時將可確認期指短線已於27068點見底，是次技術性反彈走勢亦可延伸至期結日之後，屆時反彈的初步目標將在250天移動平均線，即大概27800點附近，下一個重要阻力則在前周五大陰燭的頂部28279點。

筆者暫時認為期指是次技術性反彈的力度應不大，所以預期短線應難以成功正式突破28279點阻力。中線而言，期指經過本月急跌後，中線技術走勢已明顯轉差，在是次技術性反彈後，估計會再次向下尋底，初步支持在27068點。

筆者相信，期指很大機會短線步入技術性反彈，惟因預期反彈的力度不大，穩陣起見，大家應續候高造淡，可待期指反彈至27800點附近，才考慮小注（第一注）入市部署下月價外1000點的Long Put。

進取一點的投資者若想博是次可能出現的反彈，則可待期指以陽燭收市升穿27469點時，以小注部署收回價在26800點或以下的牛證，並以27800點作為初步平倉獲利的目標。