即巿股評 港股直擊

為滿足讀者需求，《周期論勢》專欄將盡量在未來文章結論處分析恒生指數及上證指數的走勢。

上篇5月21日文章分析港股恒生指數寫道：「市場實際上來到了5月8日文章《如期見頂開展跌浪》中所貼圖表中標示的目標區域，27300附近。該區域不難出現好友抵抗。」

在我們每個月月初及周末撰寫的月報以及周報中對於恒生指數有着一個非常精確的計算，就是27260。雖然說相差只有40點，對指數卻有着非常奇妙的作用。

實際走勢中5月23日，大盤大跌，最低27169，收盤27267，次日27353，本周一最低27105收盤27288，周二27350。

關鍵價格看收盤，無論怎麼跌，收盤都要硬生生地拉回到27260以上，這是為什麼？

實際上MTA時易網並沒有把價格排除在分析之外，反而綜合各家所長並總結其獨特的分析方法，月報我們會參考空間圖，費氏比例，而周報會有floor trader最愛的轉折點，Murray Math，信號線，以及獨特的精準線。

分析理念是，用price cluster共振法，尋找價格重複出現的就是重要的價格區域。這與我們尋找時間窗的概念是一致的。

價格分析絕對是一項重要的分析工具，因為直接關係到交易者的成本以及盈利空間。但不同於一般傳統技術分析所使用的類似RSI等技術指標。所有的技術指標都牽涉了用某一個時段的價格進行統計，只能有反映現在市場狀況，而不具有預測功能。

所有技術分析書籍都可以找出大量技術指標的成功案例，但實際上可以很輕易地找出更多的失敗案例！這是書籍作者不願意透露的。

MTA時易網致力於領先預測性指標。對於滯後指標，有另一套方法和概念。既然滯後指標僅能反映目前的狀態，我們就開發一套滯後指標組成的市場寬度系統，以此來觀察市場裡面個股的整體狀況。

這對於趨勢跟蹤型的股票投資者來說意義重大。究竟整體而言，大多數股票處於上漲還是下跌？由此來決定市場處於多頭還是寡頭，及持倉的多寡。

這套系統，將會總結出來由學員在另外的平台頁面上公布以及跟蹤，敬請期待。

講回短期市場走勢，價格剛才已經講過了。就時間而言，市場亦將踏入重要的時間窗區域，該時間窗區域同時為美股，貨幣和商品市場敏感點，這是所謂多市場共振。此時，逢低參與等候反彈。然後預期市場可能進入一個橫行震盪區域。中期下跌周期完成以前，勿輕言見底！

上證指數在月報中提到「3056關鍵位置，2996如失守則轉弱回試2846區域」，本月見跌破3056後一路而下恰恰就在2846處找到支持，近日明顯見下跌動力轉弱，而又恰恰就是在月報提到的時間窗5月23日見底。透過數周期，發現5月29日為一個時間窗，而6月3日是共振時間窗。

遇到反彈市，謹記，反彈莫追，反向操作，低買高賣才是上策！

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。