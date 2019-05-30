即巿股評 港股直擊 國際財經

MSCI指數實施第一階段「A股擴容」昨天收市後生效，而「入富」名單亦已於上周公布，對5月持續有外資流走的內地股市帶來沖喜作用，不但「南水」淨流入超過70億元人民幣，同時帶挈港股造好，恒指收報27390點，上升102點(0.38%)。不過，5月踏入倒數階段，中港股難逃「見紅」，甚至美股亦將應驗「Sell in May」的華爾街名諺。

美國總統特朗普月初突然變臉，把中美貿易戰擴大至科技戰，多種資產5月表現均欠理想，惟獨虛擬貨幣愈升愈有，其中「一哥」比特幣(Bitcoin)周一收報8754.64美元，較4月底飆67%，「牛霸5月」似無疑問，2019年迄今更急漲138%。

比特幣從低位強力反彈，近因是美國電訊企業AT&T接納用作繳費，反映比特幣進一步普及。其投資需求也見升溫，芝加哥商品交易所(CME)的比特幣期貨買賣合約數量於5月中創新高，有分析指出，中美貿易戰亦導致資金流向加密貨幣避險。然而，比特幣等價格大上大落，是否適合「避」險見仁見智，但它們的表現和各主流資產相關度極低，確具分散投資功能。

虛擬貨幣曾是投資市場熱點，2017年當炒時更如雨後春筍，除了龍頭比特幣，尚有以太幣(Ethereum)及萊特幣(Litecoin)等，也分別暴漲以倍數計，惟其後泡沫爆破，加上發生多宗交易平台事故，嚴重打擊投資信心。

附【圖】所見，比特幣價格從2017年12月的高峰19511美元，挫至去年12月時最低3136美元，一年內累瀉超過八成。比特幣近月勁飆逾倍，對沖基金經理、加密貨幣投資銀行Galaxy Digital創辦人Mike Novogratz認為「加密寒冬」已結束，意味牛市將再臨。另一方面，有論者卻預測，比特幣升勢太快，再度顯著回調風險大增。

目前比特幣甚至全部虛擬貨幣的市值計算，相比於主流資產規模，只是太倉一粟，極少量資金流入便足以推升比特幣造價；同樣，少數資金撤走也會導致價格暴跌。換句話說，因為流動性欠深度和廣度，其價格必大幅波動，加上僅短短幾年歷史，硬要分辨比特幣是牛是熊，意義不大。當然，虛擬貨幣來回地獄又折返人間，證明這項另類資產已經通過了一次市場考驗。

虛擬貨幣在日常生活中逐漸被接受成為支付工具，發展將進入新里程。Facebook已表明計劃2020年推出自家的「全球幣」(GlobalCoin)，藉此建立自有支付系統；摩根大通則於2月透露開發「摩通幣」(JPM Coin)，用作與客戶或夥伴的支付和結算，並且會在今年內試行。

儘管加密貨幣成為主流交易媒介仍「十劃未有一撇」，但如果擁逾20億用戶的Facebook和華爾街大行摩通「創幣」成功，其他社交平台及金融企業勢必跟隨。值得留意的是，虛擬貨幣愈普及，愈容易引來各國央行出手嚴管，屆時或爆發一場另類「貨幣爭霸戰」。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容