港股直擊 中國財經

Alphamab Oncology(江蘇康寧傑瑞生物製藥)宣布，近日完成約6000萬美元(約4.68億港元)B輪融資，並由Hudson Bay Capital領投，新世界發展(00017)執行副主席兼總經理鄭志剛作為新投資者參與投資，現有股東中國國有資本風險投資基金、太盟投資集團(PAG)及尚珹投資繼續參與本輪投資。

本輪融資資金將用於創新藥研發、研發和生產基地的建設投產、加速產品管線的臨床開發，以及為KN035(Envafolimab)的中國藥物批准及商業化做好準備。