MSCI今日進行A股首階段擴容，港股上日跌65點後，今日反彈102點，成交大幅增至1265.8億元，為5月6日以來最高。
北水持續流入港股，今日淨買達27.32億元，比上日8.8億元，大增2.1倍。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。
內銀股續是北水力買對象，工行(01398)、建行(00939)及信行(00998)全日分別錄5.98億、4.33億及4044萬元淨買，工行仍是內地資金流入最多個股。
騰訊(00700)昨日錄1.73億元淨買，今日北水加碼淨掃5.66億元；金山軟件(03888)飆升7.9%，全日錄1.03億元掃入。晶片股中芯(00981)則錄6278萬元淨入。
5G股鐵塔(00788)也有4089萬元淨買，惟中興(00763)昨日錄6748萬元流入後，今日有2135萬元淨走。
其他較多北水流入個股包括融創(01918)、金沙(01928)及海底撈(06882)，全日分別錄7965萬元、5582萬及946萬元淨買。
全日錄得最多北水流走為中金(03908)，錄淨沽4635萬元；吉利(00175)亦錄822萬元淨走；平保(02318)則錄242萬元淨走。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:工行、騰訊、建行、中芯、融創、平保、信行、吉利、金山及中金
至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、中芯、中興、融創、金山、金沙、吉利、鐵塔、平保及海底撈。