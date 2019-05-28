港股直擊 即巿股評

MSCI今日進行首階段擴容A股，加上人行逆回購加大力度，以及阿里巴巴下半年或來港第二上市，推動恒指今日低開後反彈，收市競價時段交投激增。

恒指低開13點，早段曾跌58點，見27230全日低，之後拗腰反彈，上午曾升153點，中午升134點。午後突破上午高位，曾飆202點，見27490點，及後A股曾倒跌，恒指升幅亦縮窄，至收市U盤時嘜高，最終收報27390點，升102點或0.4%。大市今日上升股份比例為59%，下跌股份比例為41%。

國企指數報10416點，升13點或0.1%。

大市在U盤時段錄近480億元成交，全日成交額達1265.8億元，為5月6日以來最高。

即月期指收市升97點，報27323點，低水68點。

MSCI今日收市後提高A股納入因子至一成，A股尾段曾倒跌，滬指收市升0.61%；深成指升0.62%。

人民銀行昨日進行800億元人民幣逆回購後，今日再在公開市場進行1500億元人民幣的7天期逆回購操作。

美國道指期貨最新跌40點，報25579。歐洲股市最新亦偏軟。

藍籌股方面，騰訊(00700)曾彈2.7%，收市升0.6%；友邦(01299)和平保(02318)U盤嘜至全日高，升幅分別有2.3%和1.5%。重磅內銀限制大市升幅，工行(01398)跌1.1%；建行(00939)跌0.3%；中行(03988)跌0.3%。另外，中移動(00941)跌1.5%。

焦點板塊

科技股：傳阿里巴巴最快下半年來港第二上市，集資約200億美元，科網軟件股反彈。金蝶(00268)升1.7%；金山軟件(03888)飆升7.9%；美圖(01357)飆7.6%；微盟(02013)升4.8%。手機設備股亦回升，舜宇(02382)和小米(01810)升約3%；比亞迪電子(00285)升2.1%；丘鈦(01478)升2.9%。5G概念的鐵塔(00788)續彈2.8%；中興(00763)升2.1%。

汽車股：因廣東推出9方面29條具體舉措激發消費潛力，尤其針對汽車消費優化升級，刺激汽車股造好，吉利(00175)升4.7%；廣汽(02238)飆6.4%；長汽(02333)升3.9%；華晨(01114)升5.2%；比亞迪(01211)升4.2%；北汽(01958)升5.3%。4S代理股亦抽高，永達汽車(03669)飆10.8%；中升(00881)升7.2%；正通汽車(01728)升3.6%；廣匯寶信(01293)升7.9%；和諧汽車(03836)飆10.6%。

飲料及食物生產商：豬肉股反彈，萬洲(00288)升2.5%；中糧肉食(01610)彈6.5%；雨潤(01068)升5.5%。另外，維他奶(00345)創新高，收市升5.3%；澳優(01717)彈7%；頤海國際(01579)升6.9%。

焦點股份

華章科技(01673)：暴瀉後停牌，未知原因，午後一度大跌47.5%，低見2.1元，停牌前造2.24元，大跌44%，成交金額1436萬元。

百宏實業(02299)：連日回購，不過今日高開後暴挫，曾插61.2%，收市瀉59.8%，成交額5820萬元。

裕華能源(02728)：股價昨日飆升六成一後，今日更暴升1.76倍，成交6140萬元。集團控股股東可能將所持股權售予一名獨立第三方，另外該公司擬發行可換股債券。公司強調仍處於磋商階段，概無協定任何最終條款，亦無訂立任何協議。

新股：兩股上市，浦江國際(02060)收報2.71元，較招股價高1.1%，不計手續費一手賺30元。由信義光能(00968)分拆的信義能源(03868)收報1.94元，與招股價持平，成交額2.21億元。

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