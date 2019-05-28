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今日 15:12 港股直擊 即巿股評

【熱炒半新股】寶寶樹曾插近14% 早前發盈警

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早前發盈警的寶寶樹(01761)，午後突急挫，最低見過4.32元，挫13.8%，新造4.49元，仍大跌10.4%，成交金額1259萬元。

集團早前發盈警，料中期錄得虧損，而去年同期經調整溢利則為1.22億元人民幣。

該公司指出，中期錄得虧損，主要因為期內主要客戶的廣告投放相較去年同期減少、電商業務與阿里巴巴進行系統整合速度低於預期並仍在進行中、員工成本按年增加，以及營銷開支較去年同期增加。

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