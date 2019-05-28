即巿股評 港股直擊

MSCI首階段擴容A股正式生效，A股納入因子將升至一成，而富時羅素亦已公布納內全球股票指數系列嘅A股名單，有關變動喺下月21日生效，同樣納入過程分三階段進行，完成後預期可為A股帶嚟100億美元增量資金，點都對短期氣氛有幫助，並為A股帶嚟穩定作用。加上有消息指阿里巴巴下半年嚟香港第二上市，集資額達200億美元，為港股沖喜沖喜。

恒指低開13點，早段曾跌58點，見過半日低位27230點，其後大市拗腰，半日最多升155點，見27443點，中午報收27422點，升134點；國指則升55點，報收10458點。不過大市成交仍然歪豬豬，半日得404億元。

騰訊(00700)連跌八日後反彈，中午報收329元，升1.6%，半日貢獻42點升幅，其他重磅股個別發展，平保(02318)升1.2%；建行(00939)半日升0.5%。另一重磅股友邦(01299)亦升0.4%。阿Man愛股中生製藥(01177)升3.7%，重上8元水平，半日報收8.12元；石藥(01093)半日升1.4%。除咗醫藥股之外，之前跌到一仆一碌嘅手機設備股亦反彈。

內地有報道，廣東省委辦公廳、廣東省政府辦公廳推出完善促進消費體制機制實施方案，提出針對9個方面嘅29條措施，穩定及改善消費預期。措施尤其針對汽車消費優化升級，方案包括逐步放寬廣州、深圳市汽車搖號及競拍指標，擴大准買規模，其他地區域市不得再出台汽車限購規定。刺激內地汽車消費措施，汽車股全面炒上，吉利汽車(00175)半日升逾6%，成為表現最佳藍籌股。其他汽車股升幅由超過4%至接近7%不等。

由於今日唔少股份反彈，但唔代表市場風險胃納就此回升，只係之前唔少股份太過超賣，先出現技術性反彈。由於資金流入超賣股份，之前資金避險嘅樂園，公用股今日普遍回軟，不過回吐壓力又唔算大。至於恒指方面，期指結算前有大戶托番高個市，轉倉方便淡友下月部署。恒指阻力喺27600點，若然喺27400水平唔能夠企穩，港股喺結算後仍有機會再度向下尋底。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)