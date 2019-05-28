港股直擊 即巿股評

隔晚美股休市，但MSCI首階段A股擴容收市後生效，港股今早反彈，半日升過百點，重上27400關。

恒指今早延續昨日跌勢，大市低開13點，報27274，最多一度跌58點，低見27230，惟A股掉頭向上，港股亦止跌回升，最多升155點，高見27443，臨近午市回順，但仍升過百點收市。恒指半日收報27422，升134點或0.49%；國企指數中午收造10458，升55點或0.53%，大市成交404.5億元。

內地股市造好，上證半日揚0.9%，深成指則彈升0.8%。

藍籌股大致造好。騰訊(00700)為升市火車頭，貢獻恒指42點升幅，半日升1.6%；友邦(01299)轉升0.4%；建行(00939)漲0.5%；平保(02318)走高1.2%；大和稱手機股負面因素已反映，舜宇(02382)漲3.6%；瑞聲(02018)也升1.2%；傳阿里來港第二上市下半年來港作第二上市，港交所(00388)中午升2.1%。

焦點板塊

汽車股：汽車股今早跑出，因廣東推出9方面29條具體舉措激發消費潛力，尤其針對汽車消費優化升級，刺激股價造好。吉利(00175)抽升6.1%，為升幅最大藍籌；廣汽(02238)飆6.8%；長城汽車(02333)漲5.2%；華晨(01114)升4.7%；比亞迪(01211)揚4.3%；北京汽車(01958)漲5.3%；東風(00489)則漲1.9%。

汽車代理股：汽車股炒上，連帶汽車代理股亦抽高。達汽車(03669)飆升11.7%；美東汽車(01268)亦抽高7.6%；中升(00881)急升7.8%；正通汽車(01728)揚5.9%；廣匯寶信(01293)漲4.4%；和諧汽車(03836)也漲4.1%。

公用股：市場風險胃納回升，資金撤出公用股。中電(00002)跌1.8%；煤氣(00003)降1.9%，為表現最曳藍籌；電能(00006)走低0.5%；長江基建(01038)下滑0.6%；港燈(02638)降0.5%；領展(00823)倒跌0.2%；香港電訊(06823)下滑1.5%；中移動(00941)跌1.3%。

焦點股份

裕華能源(02728)：受控股股東擬售股的消息刺激，昨日升六成一後，中午狂飆1.2倍，午造0.171元，成交有2080萬元。

金山軟件(03888)：半日大升9.3%。內地首四個月軟件業收入達2.05萬億元人民幣，按年增長14.8%。