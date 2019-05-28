即巿股評 港股直擊

超跌反彈，市場總是能找到藉口，MSCI擴容A股今日收市後生效，唔少人話騰訊(00700)八連跌就係因為呢個因素，所以今日反彈有理。今日個市表現不能作準，收市前大家要留意價量異動情況，窩輪要沽要提早少少，除非一心想過夜。

噚日隻騰訊牛(62914)賺了兩成半，留了三分一過夜，今早騰訊急升2%，(62914)再升17.5%報0.47元，賺少好多當然不開心，最後這注暫時不放，看騰訊有冇本事反彈上340元接近10天線水平。

近日一直說信報弱勢股指數高出強勢股指數達70個百分點，短期呈小反彈或窄幅悶走的機會增加。恒指今早高位暫時是27443，未完全回補上周四嘅下跌裂口27640，照計要補亦唔難。個市反彈百多點，大家即時恢復角逐興趣，上星期五下晝借消息追入汽車股的話，今早可以反勝，執番身彩。這種「餓狗搶屎」只係hit and run模式，當然不用認真對待。總之，短炒跟一轉無妨，尤其係大量正股急跌後，近日都在收窄波幅，或橫行整固，與正在下移之10天線接近滙聚，只要成交配合，來個短線抽穿不難。

最新用「精明選股」，選項包括：現價低於10天線、現價高於250天線、14日RSI低於40、預測市盈率低於中位數，結果有19隻，可以留意現升3%的新華保險(01336)，另外內房股佔了6隻，可以留意中海宏洋(00081)及金地商置(00535)，均以近期低位做止蝕。

羅崇博 (杜比)