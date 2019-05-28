廣東推政策撐消費，推動汽車股炒上，連帶汽車代理股亦抽高，當中以永達汽車(03669)升幅最勁，一度爆升12.4%，高見6.54元，新造6.52元，仍大升12%，成交金額1720萬元。
至於美東汽車(01268)亦飆升7.1%；中升(00881)更急升7%；正通汽車(01728)也抽高6.6%；廣匯寶信(01293)也揚4.8%；和諧汽車(03836)也漲4.1%；大昌行(01828)則升1.2%。
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