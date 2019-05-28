即巿股評 港股直擊

噚日見個市勢頭向下，就繼續買看淡product，於是就揀咗隻恒指熊(62445)出嚟。等到下半場2點至2點25分，恒指5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)終於都見到「9」字頭，呢個時候(62445)高低位做過$0.09/$0.081，平均買入價$0.0855。基於見到個市喺下半場嘅尾段時間好似唔多想落咁，再者，一早講到明day trade嘢，若然做定準備廢事煩嘅，都極有可能喺噚日下晝3點15分時，見到恒指5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)落到「3」字頭，之後再落唔到去，就將隻(62445)放走，事關當時(62445)證價做緊$0.089，食得唔多只得4.1%，叫做扣埋手續費之後打個和。

依家9點57分，今朝台嘅同事Coby whatsapp我話準備0945做四叔個記者會，哼！我嗰時仲喺架巴士上面，等緊司機埋站我就落車，未落車之前同我住同一區嘅同事阿Jo又係同我搭同一班車，於是兩條友一落車就急步行拿拿聲返嚟(跑嘅話我驚今日天雨落滑會仆嘛)；林鄭都出嚟講完嘢啦，Where is Uncle-four？(呢期一講英文就諗起陳偉霆新個廣告添)

依家10點4分，收到通知話同事已經入咗會場兼set緊機，就趁呢個時候望吓恒指今朝發生過咩事。見今朝恒指開市報27274點，開市頭嗰五分鐘最低見過27230點，呢個位暫時計係今日全日低位，到依家恒指已經升101點，做緊27389點，但同步見恒指5分鐘圖上嘅SlowSTC(14,3)上到超買位，似乎有啲滯滯地嘅感覺出咗嚟。

開埋恒指牛熊證街貨圖，上方熊證最貼價嘅已經落到去27700至27799點，呢度有相當於627張期指；而下方牛證最貼價嘅仍然係27100至27199點，不過呢度就縮到得返208張期指，而重貨區就落到去26800至26899點，同現價有成589點差距，果然好穩陣呀；不過話就話重貨，但呢度就只有相當於852張期指，相比起上方熊證重貨區28100至28199點嗰1298張期指，都確係有啲距離。

啱啱台嘅同事set好機、Coby妹妹又準備好晒出FB同Youtube live嘅video，依家應該大家就係等Uncle-four蒲頭，例牌都係講吓自己年紀大、退休想抖吓、湊吓孫、公司嘢交比啲阿仔去處理，然後啲仔就會出嚟話keep住爸爸一貫做事件作風，叫大家股東唔駛擔心；見到行家出咗個live，我上返FB睇，台嘅同事喺未開始之前已經影咗幾張相，原來今次個股東會有小禮物，仲有茶點添。

個市當然唔會因為Uncle-four退休而停落嚟啦，開返恒指日線圖睇，恒指自上個星期一(5月20日)失守250天線之後，至今都未浮返上去，但走勢上呢三幾日見恒指跌幅有減速，畫返個嗰條沿住10天線(27694點)嘅「下降通道」就見到此前一段時間恒指沿住「下降通道」底部落，同時之前都有講過日線圖上嘅SlowSTC(14,3)已經超賣再超賣咗一段時間，依家終見底位反彈，可惜嘅係今日一彈似乎彈咗上「下降通道」中間位，入市嘅動力即刻減半，今日睇嚟都係做觀眾就算。

唔知有無人發現，定係我幻聽，點解...Uncle-four嘅退休PC上，會起樂播葉倩雯嘅《祝福》嘅？我懷疑咗好耐，應該唔會係台自已配樂咁正呀？

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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